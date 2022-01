NFL.- La victoria de los Tampa Bay Buccaneers por 28-24 ante los New York Jets de éste domingo en el Metlife Stadium quedó en un segundo plano después de que el talentoso y polémico receptor Antonio Brown protagonizara un inesperado episodio que acabó con su despido del equipo.

Al igual que sus compañeros de franquicia y el coach, los miles de fanáticos que acudieron al recinto fueron testigos de una de las últimas locuras del jugador, quien en pleno partido decidió quitarse el uniforme y abandonar el estadio mientras los suyos caían por 10 a 24.

Finalmente su entrenador informó que Brown, de 33 años fue despedido cuando finalizó el enfrentamiento.

Durante el tercer cuarto, se pudieron ver algunos movimientos en el banquillo del equipo visitante. Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que Antonio Brown se quitaba la remera y los guantes para lanzárselos a la afición. Posteriormente, el jugador salió corriendo del campo de juego hacia los vestuarios. Nunca más regresó.

Tras el final, comenzó a circular un video en las redes sociales que capturó el momento previo en el que parecía que Brown estaba discutiendo con su compañero Mike Evans, quien intentaba tranquilizarlo después de escucharlo decir que no quería jugar más.

