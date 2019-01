Detectan millonario gasto inútil en Pemex durante gobierno de Peña

México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un gasto inútil de Petróleos Mexicanos (Pemex) en custodia de bienes entre 2014 y 2016.

Se trata de más de 3 mil millones de pesos que gastó la petrolera para supervisar y custodiar su bienes y evitar el robo de combustible, sin embargo hubo recursos que no se utilizaron durante 40 meses.

El organismo detalló que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que dirigió el general Eduardo León Trauwitz, creó un centro de control y mando de operaciones contra el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo, al que se le denominó C-4.

Entre agosto de 2015 y diciembre de 2016, SSE reportó erogaciones de 25 millones 246 mil pesos por servicios de mantenimiento, no obstante, no existía certeza de la fecha en que se entregó el C-4, pues en los reportes entregados al organismo supervisor existen diferentes fechas en las que se menciona que se entregó el cuartel general del C-4 y no se puede saber si los bienes se utilizaron desde la fecha de su recepción y si procedía realizar servicios de mantenimiento desde agosto de 2015, los cuales se pagaron en 2016.