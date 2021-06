México.- La mañana de este sábado, el expresidente panista Vicente Fox Quesada arremetió contra el gobierno de la 4T. Fue por medio de su cuenta de Twitter, que Fox Quesada se preguntó “¿cuándo tendremos gobierno y gobernanza?”.

Acompañado de un cartón político, en donde se ve a un policía con un cartel que tiene la fotografía de un perno con la leyenda “Se Busca”, haciendo referencia a los resultados de los peritajes hechos sobre la línea 12 del metro, que arrojaron que el derrumbe de un tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, fue debido a una falla estructural y a la mala instalación de pernos que debían reforzar la estructura.

Esto provocó opiniones divididas por parte de sus seguidores en la red social. Uno de los internautas mencionó que estaba de acuerdo con él, pues debía haber justicia para las víctimas de la línea 12, además de que los responsables debían ser juzgados.

“Ahora si estoy de acuerdo contigo, debe de haber justicia para esa gente de la línea 12 y deben de ser juzgados los responsables; así también debe de haber justicia para todos, el problema contigo es que pides justicia por conveniencia guardería ABC, los 43 todos justicia” (sic), mencionó el usuario.

Otro de los internautas dijo que en ningún gobierno había visto justicia ciega, y que los presidentes se han aprovechado de su poder, aunque el actual gobierno, consideraba, está peor que nunca.

“En ningún gobierno he visto una justicia ciega, y todos los presidentes se han aprovechado de estar en el poder… Pero este gobierno esta peor que nunca, no que me preocupa, es que aun podemos estar peor…”, mencionó el usuario de la red social.