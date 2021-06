Acapulco, Guerero.- Con una inversión de 10 millones de pesos, arrancó el programa Semilla Mejorada para el presente ciclo de siembra en la comunidad de Xaltianguis, donde la presidenta municipal Adela Román Ocampo refrendó su compromiso con los campesinos y reiteró que su gobierno nunca los abandonó.

En la cancha techada del poblado, destacó que como primera alcaldesa que abandera la cuarta transformación en Acapulco le tocó iniciar una nueva etapa y acabar con privilegios para unos cuantos, para traer beneficios a sus paisanos de todo el sector rural.

Ponderó que gracias al programa federal de fertilizante gratuito y al plan municipal de semilla mejorada de maíz, los beneficios se llevan directamente a las comunidades costeando el Ayuntamiento el flete; además destacó su gestoría para recibir programas de mejoramiento en infraestructura social con mayor inversión federal.

“El Ayuntamiento nunca los dejó de la mano, nunca nos abandonamos del campo, de los que siembran la tierra, de los que nos dan de comer; me tocó picar piedra, me tocó ser la voz de todas y todos ustedes y me voy con la gran satisfacción de haber contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestras paisanas y paisanos del municipio de Acapulco”, expresó la primera autoridad porteña.

Román Ocampo confió en que la presidenta electa, Abelina López Rodríguez, quien es su compañera de partido, continuará la tarea que ella inició generando importantes beneficios, porque recibirá un Ayuntamiento en mejores condiciones a las que ella recibió en 2018.

El secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Ómar Rodolfo Ávila Romero, informó que con este programa se beneficiarán 4 mil 386 productores, cada uno recibirá un bulto de semilla de maíz mejorada con 60 mil semillas de la marca Dekalb, todo con una inversión general de 10 millones de pesos.

Una de las beneficiarias, la señora María Luisa Suástegui Pastor, expresó su agradecimiento en nombre de todos los productores de Xaltianguis y Kilómetro 48 por el apoyo que que el Gobierno de Acapulco les ha brindado durante esta administración.

Durante el evento protocolario, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, aprovechó la oportunidad para reiterar a los ciudadanos que el cuartel de la Guardia Nacional se construirá en dicho poblado; destacó que ya se tiene el terreno para las instalaciones y ya se realizan los trámites para formalizar la donación del predio.

“El compromiso es que entre esta y la próxima semana se pueda establecer la donación del terreno y construir ese cuartel en la comunidad de Xaltianguis que seguramente les va a traer seguridad a todas y todos ustedes”, afirmó.

En el evento estuvieron presentes el comisario municipal, Alberto Castillo Castillo; el comisario ejidal, Arturo Díaz Barrientos y el director de Desarrollo Rural, Ángel Villanueva Guevara, entre otros funcionarios municipales.