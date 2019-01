Diclofenaco, antiflamatorio que puede provocar un infarto

EU.- The Killers ha fijado su postura respecto a la política migratoria del gobierno de Donald Trump en el país estadounidense.

“Land of the free” es el nuevo sencillo que The Killers lanzó en redes sociales y que es una protesta contra el muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la frontera con México.

El vocalista de la banda, Brandon Flowers escribió que la canción resultó de la noticia del tiroteo que se dio en la primaria Sandy Hook ocurrido en diciembre de 2012.

La canción es un lamento por las tragedias en las que se ha visto envuelto Estados Unidos en los últimos años. En este contexto, el video cuenta con imágenes del día en el que la policía de Tijuana reprimió con gas lacrimógeno a los migrantes que intentaron cruzar en caravana hacia Estados Unidos.

“Land of the free” está disponible en plataformas de streaming, mientras que el video se puede ver en Youtube y fue realizado en asociación con el director de cine Spike Lee, quien ha dirigido películas como Malcom X.