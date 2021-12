Ciudad de México.- Ante la ola de fuertes críticas que recibió en redes sociales por tener un exabrupto en una cafetería dentro las instalaciones de la Cámara de Diputados, la legisladora transexual de Morena, María Clemente García, expresó los motivos de su desplante.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la diputada señaló que su reacción se debió por las reiteradas muestras de discriminación por parte del personal del restaurante “La incondicional”. Y es que detalló que se han referido a ella de manera peyorativa o con pronombres masculinos, argumentando “falta de sensibilidad”.

“En ese sentido, el día de los hechos recibí el trato de siempre en dos ocasiones distintas, y tras comentarios peyorativos del personal, reaccioné de esta manera contra los objetos, tal y como se ve en la videograbación”.

Incluso, en su publicación, adjunto un video donde se escucha a un hombre que la ofende al narrar cómo sucedieron los hechos: “una señora que le decimos la vegetariana: nomás come pura ver… pura vrg”.

Además, aseguró que en dicho establecimiento es común que ignoren dar servicio a su madre “por su aspecto popular”.

Pese a ello, reconoció que su actuar es cuestionable, aunque consignó que ha recibido mensajes de odio y amenazas en sus redes sociales desde que se viralizó el video el pasado 20 de diciembre.

Por otra parte, Clemente García indicó que desde que llegó al recinto de San Lázaro el pasado 1 de septiembre, como la primera diputada transexual en la historia del Congreso, ha sufrido discriminación desde el acceso y de manera estructural por distintos órganos de la Cámara.

De hecho, adjunto otra imagen de la transmisión en vivo del canal del Congreso durante su intervención en la tribuna, donde se lee la pleca “Diputado María Clemente García Moreno”.

“La Honorable Cámara de Diputados es un espacio que históricamente ha funcionado bajo estructuras machistas, sumamente clasistas y bajo preceptos heterosexistas, con imposición de la blanquitud. Por eso no me sorprende que aún durante la legislatura de Paridad, la Inclusión y la Diversidad, se sigan cometiendo violencias sistemáticas contra personas como yo”

No se trata de ser trans o no, ni de pertenecer a Morena o no (bueno sí)…

La educación se mama y esta persona no la tiene.

Vean cómo [email protected] [email protected] agrede al personal de la cafetería de la Cámara.@MARIACLEMENTEMX ya te disculpaste?? Eres una vergüenza. pic.twitter.com/uv8VnEFwQu