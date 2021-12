México.– La Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. Se pidió publicarla en el Diario Oficial de la Federación y comunicar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El documento avalado por 268 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, precisa que, en lo general, se estima que durante el ejercicio fiscal 2019 se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos; no obstante, hubo un limitado dinamismo en la economía.

Añade que la Cuenta Pública 2019 refleja un cambio de programas prioritarios en la política social. En coordinación con las prioridades del Gobierno Federal y la orientación del Plan Nacional de Desarrollo se observó una reestructura de los programas sociales, favoreciendo a los sectores de menores ingresos y los proyectos de inversión de carácter regional acompañado de una política de control, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto, señala.

Considera que la labor de fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 cumplió con los criterios de objetividad, normativos y metodológicos para la selección, análisis y presentación de las auditorías practicadas.

Mandatos constitucionales

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) expresó que se da cumplimiento a lo mandatado en el artículo 74 de la Constitución, y destaca una valoración política que permite a la Legislatura evaluar y contrastar lo realizado por el Gobierno Federal y demás instancias ejecutoras de la hacienda pública federal.

Mencionó que en esta Cuenta Pública se realizaron mil 358 auditorías, correspondiendo 78 a funciones de gobierno, 114 a desarrollo social, 175 a desarrollo económico y 991 a gasto federalizado.

Subrayó que los ingresos llegaron a más de 5 billones 384 mil 289 millones de pesos, lo que significa que se rebasó el monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación por más de 86 mil millones de pesos.

Además, el balance público tuvo un déficit del 14 por ciento menor al de 2018; se contuvo la inflación en 2.8 por ciento inferior a la estimación de 3.4 por ciento; la tasa de interés fue 7.8 por ciento; el barril del petróleo se promedió en 55.6 dólares y la paridad con el dólar se mantuvo en 19.3 pesos. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público correspondió a 44.8 por ciento del PIB.

Indicó que el dictamen precisa que se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos, pero se presentó un dinamismo de la economía menor al deseado. En 2019, se señala un cambio en los programas prioritarios de la política social para favorecer a los sectores de menores ingresos y los proyectos de inversión regional, acompañado de una política de control, austeridad y disciplina del gasto.

En ese contexto, dijo, desarrollo social concentró más del 64 por ciento del gasto programable. Destacó que de los más de 5.8 billones de pesos del gasto neto total se identificaron como recuperaciones cien mil 914 millones de pesos y de esas se reintegraron mil 517 pesos, por lo que restan recuperaciones o aclaraciones por 99 mil 396 millones de pesos; de ese monto, más de la mitad corresponden de aclaraciones que deben realizar los gobiernos de los estados y municipios, al ser parte del gasto federalizado.

El conjunto de la Administración Pública Federal, entes autónomos y empresas productivas, explicó, únicamente le corresponde atender y solventar el 0.9 por ciento del total del presupuesto ejercido.

Añadió que el dictamen precisa que su aprobación no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que, quienes sean presuntamente responsables de conductas individuales serán sancionados en apego a la ley.

“Tenemos como reto procesar el dictamen, estar atentos al proceso de solventación de lo observado por la autoridad fiscalizadora, para que no haya más impunidad, y revisar las propuestas de mejora al marco normativo para evitar la recurrencia de lo señalado. El dictamen cumple con los requisitos constitucionales y legales que da una base técnica y ordenada”, añadió.

En contra

PAN

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra señaló que la Cuenta Pública 2019 no puede aprobarse, ya que hay fallas o errores en la gestión administrativa, incumplimiento en metas y desvío de recursos. “Hay inconsistencias en donde se evidencia negligencia, discrecionalidad y el mal uso de los recursos de los servidores públicos. No podemos estar a favor porque hay claras muestras de corrupción”.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks indicó que la Cuenta Pública que se presenta no tiene eficiencia, eficacia, ni economía; la transparencia y honradez están en cuestionamiento. Agregó que la rendición de cuentas representa el control y fiscalización, y tiene dos componentes: la obligación del Estado y el derecho de la ciudadanía. Consideró vital fortalecer el papel de la Auditoría Suprior de la Federación y se pronunció por tener resultados claros.

PRI

La diputada Adriana Campos Huirache señaló que “desafortunadamente, los resultados de la Cuenta Pública son el reflejo de la crisis económica por la que atraviesa el país y que solamente ha generado pobreza, desempleo, desigualdad, deuda y una profunda polarización de la sociedad”. Consideró que “resultan muy preocupantes las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ya que advierten discrecionalidad y la baja calidad con la que se ha operado el gasto público”.

El diputado Jaime Bueno Zertuche subrayó que “lamentablemente, los resultados de esta Cuenta Pública lejos de mostrarnos un país sólido y con finanzas sanas, nos confirman lo que hemos padecido a lo largo de estos últimos años: falta de crecimiento económico, pobreza, desempleo, desigualdad y un peligroso endeudamiento que, sin duda, pone en riesgo a las presentes y futuras generaciones”.

MC

El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg dijo que la Cuenta Pública evalúa cómo se gastó el dinero de todos y la manera en que ejercieron el gasto los gobiernos electos. “En el dictamen no tenemos los elementos para calificar si el dinero gastado está en línea con los objetivos de los programas; tampoco podemos saber si esos propósitos corresponden al Plan de Desarrollo”.

PRD

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete aseveró que este dictamen, en sus ocho artículos, ni valida ni rechaza la Cuenta Pública. “No se encuentran los elementos suficientes para aprobarla, ya que no se cumplieron los objetivos nacionales; hay 3.8 millones de más pobres, no hay medicamentos en los hospitales y los programas sociales no cuentan con un padrón confiable”.