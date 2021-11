Guerrero. Opinión– El líder de los diputados priistas en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que dirige el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, promover cursos de capacitación para educar a los diputados porque “no es solo la mala pronunciación que tienen algunos al realizar lecturas en tribuna, sino la falta de conocimiento de los procesos legislativo”, “es verdaderamente grotesco”, afirmó.

El coordinador de los diputados del PRI también lamentó que la nueva legislatura no discuta temas trascendentes como el análisis de los nombramientos, presupuestos, y las leyes de ingresos de los municipios, aunque le faltó agregar el tema de la violencia y la corrupción de los pasados gobernantes para que no quede impune.

El líder priista se queja de que el Congreso de Guerrero, donde la mayoría son diputados de Morena, solo se busque el protagonismo fácil, subiendo a tribuna a tratar temas sosos, asuntos sin importancia. Son como niños con juguete nuevo y cualquier cosa que se les ocurre o escuchan creen que la pueden llevar a tribuna. No distinguen entre ideas y ocurrencias, entre saber y creer, y por eso atiborran las sesiones con puntos de acuerdo sin importancia que no tienen ningún efecto en nada.

Un Congreso pobre de ideas

Pese a todo, Apreza tiene razón, el Congreso local no está a la altura de las circunstancias que le toca vivir. Los curules no lo ocupan las mejores personas, ni las mejores mentes, ni mucho menos las mejores cualidades éticas y morales.

Las patentes de diputados fueron repartidas, en el caso de Morena y de los otros partidos también, en razón de afinidades personales y tráfico de influencias. Están allí personas que no saben ni escribir una carta sin faltas de ortografía, personas que no comprenden lo que leen. Personas que hasta antes de ser diputados no tenían ni idea de lo que significa poder público, democracia, filosofía política, política en el sentido de ciencia. Algunos –la mayoría- ni siquiera la Constitución federal ni local han leído completa.

La política la entienden como esa vulgaridad que practican de arrastrase ante el que creen que tiene el poder, agachar la cabeza y no hacer ni decir nada, aunque sepan que lo que está pasando son injusticias. Son más que diputados cortesanos que soportan todo para no enemistarse con los que detentan el poder y no perder “privilegios”.

Tiene razón Apreza pero lo malo es que tampoco hace nada por cambiar nada. Solo está allí haciendo lo mismo que hizo en la pasada administración, es decir, administrando su posición y cobrando el dinero de su paga. ¿Cuál es la razón social que mueve a este diputado?, ¿acaso alguien le cree que está realmente interesado en el bienestar de la gente? Apreza solo está allí igual que todos los demás: para administrar su posición lograda y, si se puede, explotarla un poco más en su beneficio personal.

Apreza no es distinto a los morenistas que llegaron con ansias de “legislar” y hacer la Cuarta Transformación, pero que al primer mes perdieron todo impulso cuando recibieron el primer pago. Ahora que ya probaron la grasita, lo único que quieren es un poco más. Ahora buscan estar en cualquier negociación o acuerdo donde haya dinero. Nadie habla ya de transparencia. Todos agachan la cabeza, hacen como que no oyen, todos traicionan por dinero, por beneficios, por reconocimiento sin haber hecho nada. Poco a poco los de Morena van entendiendo que el Congreso no es ningún contrapeso, más bien son los serviles del Poder Ejecutivo, empleados de quien los propuso.

Los temas que no se discuten

El líder de la bancada priista quiere que se discutan temas como la Ley 701, el reemplazo del fiscal; el tema de Xalpatláhuac; nunca menciona el tema de la violencia al que todos le tiene miedo, no menciona el tema de la reforma necesarísima al poder judicial de Guerrero, uno de los más podridos y violadores de los derechos humanos, ningún diputado del “Congreso paritario”, lo cual no tiene ninguna relevancia, está legislando sobre reformas de verdadera trascendencia, lo único que presentan son simples ocurrencias que al final solo abultan leyes y reglamentos que nadie respeta porque Guerrero no tiene controles efectivos y honestos de la legalidad. Lo que prevalece es la impunidad por todos lados.

Lo que sí hizo bien Apreza Patrón fue pedir a la presidencia de la Jucopo para que haga cursos de capacitación para los diputados (que por inexpertos no se les puede llamar legisladores).

Y es que aseguró que no es solo la mala pronunciación que tiene algunos diputados al realizar lecturas en tribuna, sino la falta de conocimiento de los procesos legislativo, aunado a la falta de respeto que han manifestado algunos para con sus compañeros o servidores o ex servidores públicos, “es verdaderamente grotesca”.

El diputado priista planteó que el tema debiera ser de la mayor preocupación de la presidencia de la Jucopo que dirige el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, pero que en lugar de abonar a la profesioalización amenazó a otros diputados de que “tendrán sorpresas en los próximos días” por el caso de la diputada Estrella de la Paz Bernal.

Pese a todo, Apreza hizo un llamado a todos los integrante del Poder Legislativo para que hagan una “gran cruzada” por luchar por un mejor presupuesto para Guerrero para el 2022.

“Ahí está la propuesto y yo esperaría que los grupos parlamentarios particularmente Morena hicieran eco de este llamado, Guerrero es mucho más que todos nosotros, Guerrero merece hagamos nuestro trabajo y lo hagamos bien, la gente quiere que los diputados no estemos diputados no estemos discutiendo tonteras, quiere que trabajemos para ellos y por ellos”, dijo.