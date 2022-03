Guerrero.- La bancada mayoritaria de Morena en el Congreso local le rechazó dos de las tres propuestas que hizo la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón para nombrar fiscales especiales en Delitos Electorales; Justicia para Adolescentes y Delitos Sexuales y Violencia Familiar donde se pretendía colocar a exfuncionarios vinculados con la corrupción que se dice combatir en esa institución.

De las tres nominaciones que hizo la fiscal general, la única que pasó de panzazo y con mucho cabildeo de un grupo interesado en mantenerlo, fue la de Miguel Ángel Alejandro Guiado, como fiscal de delitos electorales.

En una de las votaciones más congruentes que ha tenido esa bancada, las y los diputados rechazaron a Marlene Gómez Camero, una funcionaria que como ministerio público se desempeñó con evidente deslealtad a la ley, pues como titular de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, impidió actuaciones para esclarecer acusaciones y ocultó datos que favorecían a implicados, hay denuncias públicas sobre estos hechos. Asimismo, en la pasada campaña electoral realizó un intenso activismo político para llamar a la “Unidad” en torno a Félix Salgado.

A través de tuits la funcionaria que se identifica como “Sirenita Azul”, se enfrascó en una discusión de tintes políticos con algunos conocidos abogados de Acapulco, a quienes les exigió respeto y le recordó haberles hecho favores: “Fue solo un comentario; te pido respeto, porque yo te respeto¡¡¡ Desconocía que ni comentarios se pueden hacer a los amigos¡¡¡ Y en manos de quien estás??? Creo que todas y cada una de las llamadas que te he atendido en diferentes horas¡ Siempre he sido respetuosa y amable¡ Recuerda que soy una dama”, escribió en su cuenta a propósito de una discusión por el apoyo a Félix Salgado.

Marlene Gómez Camero fue puesta en ese cargo por el exfiscal Jorge Zuriel de los Santos, quien fue retratado pactando con un líder criminal en Acapulco, y con quien le unía un intensa amistad.

La decisión de la bancada de Morena de no aprobar la propuesta de la fiscal Baldovinos para que esta funcionaria continúe en el cargo, ha sido una de las más atinadas que han hecho los diputados locales, pues aunque no dieron las razones de por qué fue vetada, es obvio que su conducta no garantiza ni imparcialidad, ni preparación, ni mucho menos honestidad.