Diputados de Puebla discutirán paquete fiscal y sustituto de Alonso

Ciudad de México.- La oposición, los gobernadores, presidentes municipales y órganos autónomos deben entender que empezamos una nueva etapa de gasto eficiente y sin despilfarros, sostuvo el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se revisó el Paquete Económico 2019 aprobado en la Cámara de Diputados, afirmó que nadie se salvará de la austeridad republicana.

“Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, porque es lo que está pidiendo la gente, que se cuiden más los recursos públicos, que no haya desperdicio de los mismos”, enfatizó.

En entrevista en Palacio Nacional, el diputado federal comentó que quienes no votaron por el Presupuesto de Egresos 2019, tienen que entender que hay un nuevo método en la negociación presupuestal y lo que había ocurrido en los últimos años en torno al Ramo 23 ya se acabó.

“La oposición no alcanzó a entender que estamos ya en una etapa diferente, que ya no se puede ir a ahí a negociar el Ramo 23, porque, aún suponiendo que no hubiera nada raro en el Ramo 23, que no hubiera ningún acto de corrupción, la verdad es que es muy ineficaz esta distribución de recursos que hubo en los últimos años”, aseveró.

Es tiempo de que los gobernadores y los presidentes municipales entiendan de la austeridad, insistió. “Se tiene que ver en qué se ahorra, qué se recorta, dónde está el despilfarro, para concentrar los recursos en lo que más impacte en la población en infraestructura”.

El Presupuesto de Egresos, subrayó, dejó de ser un botín de corrupción para ser ahora un instrumento para el desarrollo; además de que se logró atender a los sectores que lo pedían y subsanar algunos recortes.

“Se reduce el gasto del gobierno; se aumenta la inversión, tanto en capital humano, a través de los programas sociales, como en infraestructura. La combinación de la mayor inversión y un gobierno más austero, combatiendo la corrupción, debe tener un impacto positivo en la economía”, confió el legislador.

Mario Delgado rechazó los señalamientos de que Morena no tenía disposición al diálogo y al cambio, pues el PEF2019 incluyó cambios importantes: hubo siete mil millones adicionales para estados y municipios; ocho mil millones de pesos para programas para el campo.

También, refirió, siete mil millones de pesos adicionales para las universidades; cuatro mil 500 para proyectos de agua; mil 500 para el programas de discapacidad; 800 millones para todos los programas de mujeres; mil millones de pesos adiciones para programas y proyectos de salud.

“Hubo una reasignación importante en la cámara, pero ya no con el método tradicional, que es el de los moches. Entonces, sí se atendió a todos los sectores que lo estaban pidiendo, sí fueron subsanados algunos recortes muy fuertes que se habían hecho; entonces, pues, la pregunta es porqué la oposición no acompañó este paquete”, cuestionó el coordinador parlamentario.

Notimex