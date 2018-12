Director de Pemex promete resultados contra robo de combustible

“Tendrá que limpiar el nombre de los ex directores, para no calumniar, para no usarlo para golpear a los partidos políticos de Oposición”, manifestó.

México.- “La peor manera de combatir la corrupción es apuntalando la impunidad”, sostuvo Yunes Landa en entrevista.

El ex candidato a Gobernador en Veracruz criticó las constantes acusaciones del Presidente y sus ofertas de impunidad, entre ellas, las que recientemente anunció sobre funcionarios de Pemex.

En un inicio, acusó de estar detrás del robo de combustibles, pero luego afirmó que no los va a investigar porque, según su opinión, tuvieron el visto bueno de los Presidentes en turno a quienes también ofreció perdonar.

“En Derecho, el que acusa está obligado a probar; por eso, no podemos permitir que la denuncia sea sólo mediática para asegurar el reflector, y no se proceda contra quienes supuestamente cometieron este ilícito” , dijo Yunes Landa.

“En caso contrario, tendrá que limpiar el nombre de los ex directores, para no calumniar, para no usarlo para golpear a los partidos políticos de Oposición. Por eso urge la investigación, no su perdón”, subrayó.

Yunes Landa reconoció que su Estado ocupa las primeros puestos en el robo de combustibles, por lo que exigió que se investigue a fondo y se castigue a los responsables.

El priista consideró que López Obrador continúa actuando como si siguiera en campaña prometiendo atacar la corrupción para no perder seguidores, pero perdonándola y fomentándola.

“Todo es una simulación, un doble discurso con el único fin de no perder adeptos, aunque se lesione al País. Dice el dicho que el prometer no empobrece y, en menos de un mes, AMLO ha prometido ya tantas cosas que, sumadas a las prometidas en campaña, no le alcanzarían tres sexenios para cumplirlas”, agregó Yunes.