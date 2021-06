Villahermosa, Tabasco.- Al término de este proceso electoral, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, aunque obtuvo en promedio 138 mil 195 votos y gobernará el municipio de Paraíso, la capital económica estatal por la construcción de la refinería Dos Bocas, la dirección estatal que preside Javier Cabrera Sandoval lucha en dos frentes, uno interno y otro interno.

La ex candidata a la alcaldía de Centla, Lidia Izquierdo Morales, acusó que en su municipio su partido, el PRD, operó en su contra, y la diputada Dolores Gutiérrez denuncia el “operativo quirúrgico por parte del partido en el poder en la compra de votos, así como en la desarticulación de la estructura del PRD, PRI, PAN y otros institutos políticos”.

Al término de una reunión en la sede estatal partidista, Izquierdo Morales reconoció que el resultado de estos comicios deja mal posicionado al PRD, pues no se contó ni con el voto duro que les favorece en cada proceso.

La candidata del PRD a la alcaldía de Centla acusó este miércoles que la dirigencia municipal perredista la dejó sola durante el proceso electoral.

Declaró que en Centla el dirigente municipal y su estructura, así como coordinadores, trabajaron a favor de los abanderados de Movimiento Ciudadano y del Partido Encuentro Solidario.

Directa, dijo que en su municipio, de manera específica, el perredismo no votó a favor del PRD, “acuso directamente al dirigente municipal Cayetano de los Santos de que operaron a favor de Saúl Armando Rodríguez de MC, y otros compañeros operaron a favor de José David Ascencio Arellano, del PES. Es muy claro”.

“Nunca hubo un acompañamiento a mi candidatura, no quiero pensar que desde acá, de la dirigencia estatal, hubo una campaña en contra, pero los rumores fueron otros, los audios son otros donde los acusan directamente”, afirmó.

Izquierdo Morales culpó que hubo dinero de por medio para que no la apoyaran y que tiene pruebas para iniciar procesos de expulsión contra quienes la traicionaron.

“Tengo pruebas de las traiciones que se dieron, hay grabaciones, videos, capturas de pantalla a donde se dio esta situación. Pero la prueba más grande es el análisis de la votación, en ningún municipio el PRD quedó como en Centla.

“Pero vine a refrendar mi militancia en el PRD, no se pongan contentos no me voy, no soy sacatona, no soy miedosa, voy a formar otra corriente dentro del PRD y lo que sí les aseguro que no me van a ver de candidata a la presidencia municipal de Centla”, aclaró.

Además, el PRD tiene que dirimir el conflicto entre la diputada Patricia Hernández y la presidente municipal electa de Paraíso, Ana Castellanos.

“Patricia Hernández es malagradecida y traicionera”, dijo Ana Castellanos porque acudió a apoyar a Milland en Paraíso.

“No la necesité, ella no votaba en Paraíso tampoco, el que la haya ido a respaldar a mí no me quitó nada, al contrario nos fortaleció más, a ella el pueblo la va a juzgar por traicionera, porque traicionó a su otro partido que le dio la pluri y ahora traiciona al PRD, así está acostumbrada ese tipo de personas, a ganar en la pluri con la nobleza de la gente tabasqueña”, imputó.

Por su parte, la diputada Patricia Calderón, exigió a Ana Luisa Castellanos Hernández, que ofrezca una disculpa pública por llamarla malagradecida y traicionera del PRD.

Patricia Hernández justificó que un día antes del evento de Milland Pérez, fue el de Castellanos Hernández pero que no fue invitada.

“Yo no fui al evento de Anita porque no me invitó, pero sí, muchas veces me habló para pedirme favores y se los hice con mucho gusto, favores en cuestión de salud, siempre la invité a los eventos del Congreso, siempre le di su lugar.

“Fui con Bety Milland porque me corrió la invitación y averigüé que el de Anita ya había sido un día antes, no le vi mayor problema, no me invitó a mi nada más, invitó a todos, yo fui porque quise, nadie me obligó, no fui a coaccionar ningún voto, no fui a pedir ningún voto, pero hablar de traición es algo delicado, yo prefiero que se retracte”, reclamó.

Patricia Hernández manifestó que tras las declaraciones de Ana Castellanos, le mandó mensajes vía WhatsApp, pero que la dejaron en visto, por lo que exhibió lo que le mandó a decir.

Sin dinero contra ofensiva estatal

Por su parte, la diputada Dolores Gutiérrez denunció que el gobierno estatal realizó un operativo quirúrgico en la compra de votos y desarticulación de la estructura del PRD, PRI, PAN a favor de Morena durante la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Efectivamente, sí, lo que se vivió fue totalmente una elección de estado, hay señalamientos muy puntuales que se han hecho en torno a Paraíso, en torno a Huimanguillo, en torno a Comalcalco y aquí en el municipio de Centro, pero pues ahí están los resultados y yo los voy a acatar, yo ya lo dije en mi mensaje y los voy a acatar, el hecho de que uno acate los resultados no significa que uno esté satisfecho, o que acepte que las cosas se hicieron bien, finalmente eso no es cierto”, manifestó.

En este sentido, el senador Juan Manuel Fócil acusó que el gobierno del estado de esta manera “oprime” a la oposición, mientras que ellos operan con todo el dinero y todos los programas sociales, teniendo así toda la ventaja en la elección.

Ejemplificó que en Jonuta hubo una elección que rondó el 95 por ciento de participación, situación que no se presentó ni en 2018 cuando se eligió presidente de la República, lo que parece por demás extraño.

“Significa que funcionarios de casillas, representantes nuestros se vendieron, operaron para el sistema, en el Centro lo mismo, fue brutal el operativo que hicieron.

Además acusó que la Guardia Nacional intimidó a los votantes en La Venta, Huimanguillo.

“En La Venta la Guardia Nacional atemorizando a nuestra gente para que no pudieran estar pendientes de la elección, y solo votó el 20 por ciento la población, ahí por la intimidación de la Guardia Nacional (…) a gente nuestra les decían ´si te vemos aquí te vamos a meter a la cárcel´, y a su gente de Morena los dejaban estar acarreando a todo mundo y comprando el voto sin decir nada”, puntualizó.