Disidentes de sindicato petrolero exigen a STPS acelere toma de nota

México.- Integrantes del Sindicato Petroleros de México (Petromex), alterno al del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, reclamaron la indiferencia de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, ante la petición de acelerar su toma de nota luego de ya haber cumplido con los requisitos.

La mañana de este viernes, un grupo de miembros de Petromex bloqueó la avenida Paseo de la Reforma frente a la Secretaría del Trabajo para exigir que se complete su registro como un sindicato legalmente constituido y, dijeron los manifestantes, en contra de la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una comitiva fue atendida por Jorge Méndez, coordinador de asesores de la Secretaria Luisa María Alcalde, pero el funcionario dijo desconocer sobre la petición de la toma de nota y solo pudo escucharlos.

“La Secretaria Luisa María Alcalde no está acatando el dicho del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Luis Zárate, uno de los fundadores de Petromex.

La semana pasada, en una conferencia mañanera, el mandatario López Obrador aseguró que no había ningún “inconveniente” con la conformación de este nuevo sindicato petrolero. Días después, el líder de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano manifestó su apoyo en un video.

“Una felicitación a los trabajadores petroleros que están haciendo este esfuerzo por formar este nuevo sindicato de Petromex. Me parece que es un paso muy importante a partir también de los cambios que habrá en las leyes del trabajo, porque al abrirse la oportunidad de que haya varios sindicatos en una misma empresa, da la libertad a los trabajadores para organizarse y apoyar aquella que pueda ser la organización que mejor los represente”, dijo en un video el político y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pitágoras Cruz Salaya, dirigente de Petromex, dijo que este día fueron recibidos por personal que no vieron capacitados. Luego, al salir de la reunión de más de una hora, aseguró a la prensa que el funcionario Méndez desconocía lo declarado por el Presidente respecto a su sindicato.

“Nos recibió una persona de la STPS que ni siquiera es el titular. Nos dijo desconocer el movimiento de Petromex, que no tiene idea de que ya se había metido la solicitud para el registro. Carece de capacidad para atender este asunto y nos dijo que él tiene que consultar, que no pueden resolver ellos ahorita nada. La invitación es para ir a Palacio Nacional para pedir una entrevista con nuestro Presidente de la República, porque si aquí no tienen la capacidad de atendernos, pues vamos a seguir las instancias que siguen”, dijo.