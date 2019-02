Disney se viste de arcoris para evento para comunidad LGBT

México.-La compañía de Walt Disney marcará un nuevo hito multicolor en su historia, cuando el parque Disneyland Paris se convierta en el primer parque de diversiones de la marca en auspiciar un evento para celebrar a la comunidad LGBT.

El parque temático francés será anfitrión del evento “Magical Pride” el próximo 1 de junio, con el fin de arrancar el Mes del Orgullo LGBT.

Algunos eventos ya se han desarrollado anteriormente como ‘Magical Pride’ en Disneyland Paris desde 204, y existen días anuales de la comunidad LGBT en los parques estadounidenses desde los años 90.

Sin embargo, en el pasado estos eventos ocurrían como eventos no oficiales, sin afiliación alguna con Disney. Este año, ‘Magical Pride‘ sí formará parte de la organización de The Walt Disney Co., de acuerdo con comentarios de un organizador de ‘Magical Pride’ para CBS News.

La diversidad y la equidad son valores muy fuertes para Disneyland Paris. Cada año, tenemos visitas de millones de personas sin importar su origen, género u orientación sexual”, dijo un vocero de la compañía a NBC News.

El año pasado, Disney introdujo al mercado unas orejas de Mickey Mouse con colores del arcoiris en sus parques de diversiones en Estados Unidos para celebrar el Mes del Orgullo.

Aunque la compañía fue apreciada por muchos al promover la diversidad, algunas personas de la comunidad criticaron al gigante del entretenimiento por tratar de generar ganancias con la comunidad LGBT mientras no se incluyen personajes de dicho grupo social en sus filmes.

Disney, no necesitamos orejas de Mickey de arcoíris – necesitamos que paras de eliminarnos de las películas”, escribió el portal PinkNews en su cuenta de Twitter.

Disney, we don't need rainbow Mickey ears – we need you to stop erasing us from films https://t.co/C528smsbNL

— PinkNews (@PinkNews) April 26, 2018