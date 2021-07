Chilpancingo, Guerrero.- Representantes sindicales, maestros, directores y trabajadores de Jefaturas de Enseñanza de la zona escolar 06 de Escuelas Secundarias Técnicas en la región Centro del estado, bloquearon la avenida Juan N. Álvarez, esquina con la calle Pedro Ascencio, en el centro de la ciudad, para exigir la destitución de la supervisora escolar de dicha zona, Elena Bailón Cortés.

Los docentes llegaron y se apostaron en esa vialidad que conduce al mercado alrededor de las 11:00 de la mañana, afectando el tránsito de automóviles particulares y del transporte público local y foráneo.

Entrevistado en el lugar, el profesor Joaquín García Valdez dijo que la Secretaría de Educación Guerrero, a través de la Dirección de Educación Secundaria, nombró a Bailón Cortés como supervisora de la zona escolar 06 en el mes de mayo pasado, sin consultar al Consejo Técnico Escolar y faltando a los términos que establece la convocatoria.

Dijeron que esta persona tiene malas referencias entre la base docente y administrativa, dado que ya fue supervisora en la zona escolar 16 con sede en el municipio de Chilapa de Álvarez en la que, tiene conocimiento, no cumplió con sus funciones.

“A la maestra no la quieren, lo tenemos que decir de manera puntual; no la aceptan los compañeros de base y no lo digo yo. A la maestra no la ayudan sus actitudes, la acusan de nepotismo, de prepotencia, de trato inhumano, de falta de compromiso”, por lo que exigen su destitución inmediata.