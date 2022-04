Trendy.- A poco menos de un mes que se estrene Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios anunció que en todo el mundo, incluyendo México, habrá una fecha especial para ver la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch previo a su estreno el próximo 6 de mayo.

Fue por medio de sus redes sociales que Marvel Studios anunció la preventa para una fecha especial que se llevará a cabo el 4 de mayo, dos días antes de su estreno en cines. Minutos más tardes, Cinepolis, una de las franquicias de entretenimiento más reconocidas en México, retomó lo publicado por Marvel.

“Hemos abierto un portal exclusivo para súper fans de #DrStrange. ¡Vive #ElMultiversoDeLaLocura antes que nadie en su preestreno el 4 de Mayo! Recuerda que a partir del 6 de abril podrás adquirir tus entradas”, compartió la cadena de cines en su cuenta de Facebook.

Algunos usuarios recordaron la locura que se generó en la pre-venta de boletos de Spider-Man: No Way Home (2021) o de Avengers: End Game (2019) donde básicamente las páginas online se cayeron tras la demanda.

Asimismo, otros fanáticos de Marvel explicaron como es la dinámica que se tiene en las funciones previas que anunció Marvel Studios. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las cadenas de cine en México, han habilitado en sus páginas web los horarios para esta fecha de estreno.

“Recuerden que es pre-estreno van a ser como las demás funciones que son un día antes, pero en horario normal, no va a ser a las 00:00 del 4, probablemente van a ser un par de funciones el día 4 entre 7:00 p.m y 10:30″. “El estreno será 19:00 pm México!! El horario es así porque en Spiderman igual decía 11 a.m., y a las 11 a.m. fue!!!”, son algunos comentarios recuperados.

Fue a finales de marzo que Marvel lanzó su nueva generación de héroes y antihéroes con Moon Knight, protagonizada por Oscar Isacc, y el proyecto, en donde colaboran con Sony, Morbius, encabezada por Jared Leto. Sin embargo, los fanáticos de los comics creados por Steve Ditko y Stan Lee, ya aguardan con ansias la llegada de la cinta que también es protagonizada por Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff.

Y es que con la llegada del Multiverso de Marvel a la pantalla grande tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), donde reunieron a tres generaciones de héroes arácnidos, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield; la siguiente cinta más ambiciosa del gigante cinematográfico es, sin lugar a dudas, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual llegará de la mano del afamado director, Sam Raimi.

La cinta dirigida por el hombre que dio vida a la saga de Spider-man de Tobey Maguire, reunirá un gran elenco como Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer).

Asimismo, el largometraje, también encabezado por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sigue causando gran expectación, ya que aún se desconoce que otros nombres se sumaran a la trama, cabe recordar que hace poco los fanáticos de Marvel no ocultaron su emoción cuando Patrick Stewart, quien dio vida a Charles Xavier en la primera saga de películas de los X-Men confirmó su participación en la cinta del MCU.

La cinta que dará continuidad a lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home y donde podría hacer también referencia a lo que presentó la serie de Disney Plus, Loki, muy posiblemente sume al Multiverse of Marvel a Los Illuminati y a algunas otras variantes como Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.

