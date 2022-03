Trendy.- A solo unas horas del estreno de El Último Rey: El Hijo Del Pueblo, bioserie de Vicente Fernández creada sin autorización de su familia o él, es ahora la viuda del cantante, Cuquita Abarca, quien estalló en un nuevo comunicado de video contra Televisa Univision por la realización de un proyecto que considera que lucra con el nombre de El Charro de Huentitán.

De manera contundente, Doña Cuquita aseguró que no está sola pues tiene todo el apoyo de los verdaderos seguidores del cantante mexicano, quienes la apoyarán incondicionalmente, pues así lo habría querido El Rey. Además de que confía plenamente en las leyes de México por lo que no se permitirá que lucren con la imagen y nombre de quien fuera su marido.

En el nuevo comunicado que ha sido compartido en las redes sociales oficiales del intérprete de exitosos como Un Millón de Primaveras, Aca Entre Nos y Mujeres Divinas, muestra a Doña Cuquita en una postura muy seria, mencionando cómo se siente: ” Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre”, inició su narración.

María del Refugio Abarca Villaseñor retomó el tema de la bioserie que la televisora de San Ángel empezó a realizar desde el mes de octubre y que para ella es un acto desleal, ya que decidieron sacarla al aire cuando el cantante ya no se encuentra vivo – el estreno será este 14 de marzo a las 8:30 p.m. en el Canal de las Estrellas-. Aún bajo ese contexto, aseguró que no está sola y que continuará luchando por quien fuera su esposo a través de las leyes mexicanas.

“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó.

En las últimas horas Televisa Univision y la familia Fernández han emitido una serie de comunicados que han generado un debate social entre los seguidores de El Charro de Huentitán, sobre quién tiene la razón y sobre si se debe o no ver la bioserie que Juan Osorio produjo y que Pablo Montero interpretó.

Por medio de un anterior comunicado, Abarca Villaseñor recalcó que ni ella ni sus hijos quieren “ni un centavo de Televisa” ni un homenaje a Fernández, puesto que indicó que, desde su perspectiva, se trata de temas económicos y los acusó de presuntamente estarse “robando su imagen”.

“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respecto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”.

Por su parte, la televisora de San Ángel también compartió que no ha recibido notificación judicial que prohíba que El Último Rey: El Hijo Del Pueblo pueda ser transmitida a nivel nacional, por lo que pese a rumores de una posible cancelación -donde incluso se habló de que La Rosa de Guadalupe ocuparía su lugar- todo continuará como estaba planeado.

“Para Televisa Univision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera.”, se puede leer en el comunicado.

Fuente: Infobae