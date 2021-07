México.- Las líneas telefónicas directas contra el suicidio son uno de los servicios de prevención y ayuda para personas que tienen pensamientos suicidas, ideas recurrentes de hacerse daño, tristeza y depresión que nos paraliza.

Yo mismo he tenido bastante experiencia con las líneas directas de suicidio. La primera vez que usé uno, solo estaba en la escuela secundaria. Estaba luchando con una depresión no diagnosticada y había comenzado a sentirme suicida.

Nunca había hablado con nadie sobre mi salud mental y tenía miedo de contarle a mi familia y amigos cómo me sentía. Me sentí realmente solo y pensé que no tenía con quién hablar.

Una noche, comencé a sentirme especialmente suicida, tenía pensamientos rumiantes, reiterativos que solo me llevaban a un callejón sin salida. Pensaba que nada tenía sentido y como si no pudiera actuar de acuerdo con mis pensamientos.

En un intento por distraerme, intenté desplazarme por las redes sociales y encontré una publicación que un amigo había hecho sobre una línea directa telefónica. Decidí probarlo. Con la ayuda de la persona del otro lado, pude aliviar mi crisis y mantenerme a salvo durante la noche.

Investiga un poco más. Si usted o un amigo u amiga está luchando contra la ideación suicida, debes de saber que siempre puede conseguir ayuda, hay muchos recursos para usted. Hay líneas directas de suicidio y grupos de apoyo.

Si usted o un amigo se encuentran en una crisis inmediata y necesitan más ayuda de la que pueden proporcionar estos recursos, considere acudir a algún centro de atención siquiátrico o acudir a emergencias local.

Con la intención de combatir los pensamientos suicidas, te presentamos las líneas de ayuda que existen y donde puedes llamar. Todo lo que sientas háblalo, compártelo, decir lo que sientes te dará alivio.

1.- Sabemos que el riesgo suicida requiere un apoyo especial y sensible. En el Consejo Ciudadano MX hay un equipo de psicología que brinda atención gratuita para que tengas una razón para decir ¡Sí a la Vida!. Trabajan en colaboración con el DIF de la Ciudad de México, con institutos y organizaciones. Además te ofrecen terapias presenciales en su Centro de Recuperación emocional, o si lo prefieres puede ser por llamada o videollamada a este Chat de Confianza 55 5533-553. Este es su sitio web: https://consejociudadanomx.org/index.php/es/

2.- También puedes llamar a línea de Ayuda Origen que brinda asesoría psicológica, legal y médica, de manera gratuita y confidencial. Los asesores trabajan de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche.

El teléfono es: 800 015 16 17. También se les puede contactar por Whatsapp: 55 7334 8556 y al correo: [email protected] También a estos teléfonos: 55 55 20 44 27 y 55 55 2001 55. Este es su sitio web: https://www.origenac.org/index.php/programas/linea-de-ayuda-origen

3.- En SAPTEL también a tí te escuchamos: (55) 5259-8121. Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

SAPTEL es un servicio de salud mental y Medicina a Distancia con 30 años de operar. SAPTEL es un programa profesional atendido por psicólogos seleccionados, entrenados, capacitados y supervisados que proporcionan servicios de orientación, referencia, apoyo psicológico, consejo psicoterapéutico e intervención en crisis emocional a través del teléfono en forma gratuita.

SAPTEL ofrece sus servicios a la República Mexicana en su totalidad.

SAPTEL proporciona un servicio oportuno y eficiente para el manejo de emergencias psicológicas y crisis emocionales. Las crisis son parte del desarrollo integral y del funcionamiento humano. No son en sí enfermedades, aunque estas últimas frecuentemente pueden presentar crisis.

SAPTEL es el primer programa a un nivel internacional que utiliza psicólogos y que cuenta con una estructura formal que incluye una historia clínica codificada, que permite identificar el perfil social, económico y demográfico del usuario; los motivos de consulta ayudando así a un gran porcentaje de mexicanos y mexicanas a sobrellevar y resolver sus problemas de salud mental. Este es su sitio web: http://www.saptel.org.mx/que_es.html

4.-También la Secretaría de Salud tiene una línea de ayuda para las personas que se sientan estresadas, tristes o con alguna alteración emocional. Pueden recibir apoyo emocional u orientación en la Línea de la Vida al 800 911 2000. A diferencia de las dos líneas de ayuda anteriores, esta de la secretaría de salud no es muy eficiente pues a veces nunca contestan y cuando contestan no son de mucha ayuda.