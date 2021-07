Estados Unidos.- Novgorodské, pequeña ciudad del óblast de Donetsk, en Ucrania, cambió su nombre por el de Nueva York, luego de que más de 300 diputados del Parlamento aprobaron la moción, acción que ya fue aplaudida por el Gobierno de Estados Unidos.

La nueva ciudad de Nueva York se localiza al este de Ucrania, y la propuesta de modificar el nombre Novgorodské fue realizada por los mismos ciudadanos. Novgorodské fue fundada en el siglo XVIII, y adoptó el nombre de Nueva York un siglo después, según la versión más aceptada, por colonos alemanes.

En 1951, cuando Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se decidió que Nueva York se llamaría Novgorodské, “por razones político-ideológicas” del Partido Comunista, según una nota explicativa que acompaña a la resolución del Parlamento de Ucrania.

• Sin embargo, actualmente, Ucrania y Rusia son declarados rivales

• Por eso la celebración de Estados Unidos ante esta medida

Estados Unidos es apoyo clave de Ucrania ante Rusia, que en 2014 anexionó la península de Crimea y se le considera el patrocinador militar y financiero de los separatistas, en guerra con las fuerzas de Ucrania. Ese conflicto ha dejado más de 13 mil muertos en siete años.

En entrevista para la agencia Reuters, una ciudadana de la Nueva York estadounidense que pidió el anonimato, dijo:

“No sabía que había Nueva York en Ucrania. Aunque no me sorprende, los nombres están por todas partes, ya sabes. No me sorprendería si hubiera Texas en Ucrania. Aman la cultura estadounidense… espero”.