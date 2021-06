El actor y cantante Drake Bell se declaró culpable este miércoles por cometer delitos contra una menor de edad.

Las acusaciones contra Bell están relacionadas con una chica que lo conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en Cleveland en 2017, cuando tenía 15 años. La víctima había establecido una relación con Bell varios años antes, y asistió a un concierto en Cleveland, en diciembre de 2017, según documentos judiciales.

El cantante supuestamente tuvo conversaciones inapropiadas, a veces de naturaleza sexual, con la víctima, esto el 1 de diciembre de 2017.

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, donde enfrenta los cargos, la víctima, de 15 años, presentó un informe al departamento de policía local en Canadá en octubre de 2018 sobre un incidente que involucró a Bell que ocurrió el año anterior en Cleveland.

La Fiscalía de Cuyahoga consideró que Bell violó su deber de cuidado y creó un riesgo de daño a la víctima. El cargo de intento de poner en peligro a menores se relaciona con el concierto, señaló Tyler Sinclair, portavoz de la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga.

La investigación de las autoridades reveló que Bell presuntamente envió mensajes inapropiados en redes sociales a la víctima, meses antes de dicho concierto.

El cantante está acusado de intentar poner en peligro a menores, un delito grave de cuarto grado; y de difundir material nocivo para menores, delito menor de primer grado, según Fox News.

Drake Bell fue detenido en Ohio el pasado 3 de junio, según la foto del expediente, indicó Fox News en el momento.

Bell estuvo en la corte del condado de Cuyahoga ese día, cuando se declaró inocente y fue liberado con una fianza de 2 mil 500 dólares, según el medio.

La exestrella de Nickelodeon se declaró culpable este miércoles de los cargos de poner en peligro a una menor y de difundir material perjudicial para menores.

Tras su declaración vía Zoom, se fijó una nueva audiencia de sentencia para el próximo 12 de julio en Cleveland.

El rango de sentencia es de libertad condicional a dos años de prisión. A la niña, que ahora es adulta, se le permitirá dar una declaración durante la audiencia de sentencia.

Recibe apoyo de fans

Durante poco más de media hora, Drake Bell realizó un presentación vía streaming Tras concluir su juicio, Drake Bell realizó un pequeño concierto vía streaming a través de su cuenta de Instagram.

Durante poco más de media hora, Drake Bell cantó varios de sus temas mientras toca varios instrumentos como el piano y la guitarra. En su transmisión, Drake Bell interpretó sus temas ‘I know’, ‘Do what you want’, ‘What is wrong’, ‘Up Periscope’, ‘I Won’t Stand in Your Way’ y la canción en español ‘Fuego Lento’, entre otros.

Luego de realizar este concierto a través de sus redes sociales, los seguidores de Drake Bell mostraron su apoyo al cantante en los comentarios.

“Eres el mejor Drake y siempre lo serás”, “Eres grande , Drake , el mejor siempre”, “Animo Drake!!! Eres el mejor, aquí seguiremos”, fueron algunos de los comentarios.

Muchos de sus seguidores aplaudieron la actitud de Drake Bell ante las acusaciones que enfrenta Mientras que otros de sus seguidores aplaudieron la decisión de Drake Bell de afrontar las acusaciones en su contra y ‘hacerse responsable de sus actos’.