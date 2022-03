Trendy.- Drake Bell reveló que no aceptó trabajar en un reboot del famoso sitcom Drake & Josh debido a que su colega, Josh Peck, escribió un guion en el que retrataba a los mexicanos con racismo.

En medio de la polémica que inició debido a que Josh Peck dio a conocer que no invitó a su boda a Drake y haber revelado que su relación no es buena, ahora Bell, en el primer episodio de su podcast Drake & Janet, arremetió contra su compañero y destapó las razones por las que él decidió no volver a trabajar para la serie. Su esposa, Janet Von Schmeling, también dio su versión de lo ocurrido, apoyando al cantante.

Según reveló Janet, para el nueva sitcom de los hermanastros que fue anunciado en 2019, ya no llevaría el título Drake & Josh, sino Josh & Drake, pues se resaltaría que Josh se había convertido en un agente de bienes raíces, mientras que Drake en un músico fracasado.

Von Schmeling resaltó que fue Peck quien escribió esta nueva historia y era evidente que “no tendría sentido” pues Bell sí se dedica a la música en la vida real. Aunado a ello, habían acordado que en este proyecto se interpretarían a ellos mismos. “Hizo una parodia de mi vida real”, dijo Drake.

Fue por ello que el cantante reveló que todo el guion estaba repleto de cosas que no le parecieron correctas y lo incomodaron profundamente, entre ellas la imagen que daría de personajes mexicanos. Janet leyó parte de lo que Josh habría escrito para dar cuenta de por qué canceló su participación en el reboot.

“‘Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de XV años. No es la típica. Elena, la joven de 15 años es la hija de uno de los principales jefes del narcotráfico en México’ ¿En serio?”.

La pareja hizo énfasis en que el cantante se siente apegado a la cultura mexicana, se sabe que él recibe mucho apoyo desde tierras aztecas, trabaja a diario con un equipo de la Ciudad de México y ambos conocen el hartazgo de los mexicanos por cómo se les representa en las producciones extranjeras. Además, la mitad de la familia de Drake es latina, debido a Janet, quien es de ascendencia paraguaya.

Por tanto, le pidieron a Josh que cambiara el escenario de la historia, pero él no habría querido hacerlo.

“Su padre, Enrique, cabeza del cartel, se sienta en medio de una fiesta en una mesa rodeada de guardias y hermosas mujeres. Piensen en Escobar, el Chapo. Drake está en el escenario respaldado por un grupo de mariachis. Mientras que la cumpleañera ve a sus amigas en primera fila, la gente bebe enormes cantidades de alcohol e ingiere sustancias ilícitas”, continuó Von Schmeling, pero decidió dejar de leer para aclarar que eso no sucede en las fiestas de XV años.

Janet reveló que esa escena no termina ahí, pues después ocurre una balacera y los anfitriones no quieren pagarle a Drake por su presentación. Debido a ello, el músico se queda varado en México y decide hacer un Meet&Great para regresar a Estados Unidos; sin embargo, van sólo unas cuantas personas.

“Es un insulto directo a lo que hemos hecho en México”.

A lo largo del podcast, Bell remarcó que él tenía un gran aprecio por Peck y sus reencuentros eran “mágicos” para él, pero se habría dado cuenta de que Josh no se sentía igual gracias a su libro, donde retrató que él siempre habría querido ser la estrella de su propia sitcom.

Fuente: Infobae