Duarte detrás de juicio político en mi contra: fiscal de Veracruz

México.- El fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, señaló que el juicio político en su contra para poder removerlo de su cargo está sustentado en dos denuncias presentadas por ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte, quien, dijo, impulsó las acusaciones para buscar que se detengan las investigaciones.

“Se ha instruido por el poder Legislativo iniciar un procedimiento de juicio político sustentada en dos denuncias presentadas por dos ex funcionarios ligados a Javier Duarte; el ex director de Servicios Periciales, preso por desaparición forzada y la desaparición de restos de personas desaparecidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”.

“La otra fue presentada por el brazo derecho del ex fiscal, preso por los mismos hechos, desaparición forzada y obstaculización para acceder a la justicia. El procedimiento está inducido por el ex gobernador Javier Duarte porque no quiere que siga investigando los hechos”, dijo.

En entrevista, Winckler Ortíz también acusó que el nuevo gobierno de Veracruz encabezado por Cuitláhuac García pretende vulnerar la autonomía de la dependencia, luego de que el Congreso de Veracruz, en donde la mayoría es de Morena, aprobó cambios a la Constitución que permite a los diputados nombrar o cesar a un fiscal e iniciaron un juicio político en su contra.

“Yo fui electo de manera democrática por el Congreso para el periodo de nueve años como fiscal autónomo, no subordinado (..) Con la reconformación, el nuevo gobierno pretende vulnerar la autonomía de la fiscalía a través de procedimientos que están viciados”, añadió.

​El funcionario añadió que un juez federal determinó que ninguna ley aprobada después de su toma de protesta le puede ser aplicada, por lo que el Congreso estatal no puede removerlo de su cargo, es por eso, dijo, que buscan cesarlo a través del juicio político.