Dueño de Hidrosina se ampara tras acusaciones de que vende huachicol

México.-En las últimas semanas las denuncias en redes sociales sobre intentos de secuestro en algunas estaciones del metro se han viralizado; en la mayoría de los casos, los agresores argumentan sostener relaciones sentimentales con las mujeres afectadas para luego tratar de subirlas a vehículos.

De acuerdo con internautas, las agresiones se originan tanto dentro como en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo, y el modo de operación es fingir que el atacante es novio o pareja de la víctima y que enfrentan una discusión para luego intentar secuestrarla.

El común denominador es que las mujeres denunciantes lograron escapar de la agresión al resistirse o gritar; sin embargo, en algunos casos también se observan amenazas directas, hostigamiento e incluso existencia de armas blancas para obligar a las mujeres.

¿Qué hacer en estos casos?

Abogados, activistas y defensoras de derechos humanos explicaron que la autodefensa feminista, que tiene diferencias con la autodefensa personal, no busca de entrada confrontar a los agresores sino establecer redes de apoyo entre mujeres.

Recomendaron hacer alianzas entre mujeres, tejer redes de confianza y de credibilidad respecto de lo que ocurre y ayudar a cualquiera que manifieste estar en peligro.

Éstas son algunas formas de alertar o mantenerse segura:

Tener las llaves en la mano para golpear al agresor.

Tener el asa de una bolsa entre las manos para, en caso de ser necesario, tratar de paralizar al atacante

En caso de ser perseguida, golpear los autos para que se activen las alarmas. Gritar “fuego” o “sismo”.

Aprender algunas técnicas básicas de defensa personal.

Expertos aseguraron que además de las herramientas y acciones mencionadas, en caso de querer utilizar otras herramientas como gas pimienta o navajas, existen legislaciones que las prohíben de acuerdo con la legislación de cada estado.

Perder el miedo

De acuerdo con activistas, “lo que hay que hacer es perder el miedo, porque el miedo paraliza”, toda vez que, aseguran, lo que menos esperan los agresores es que las víctimas se defiendan.

No estamos buscando la confrontación, ése no es el objetivo, no queremos ponernos en riesgo, pero no podemos paralizar nuestras vidas porque nos invada el miedo […] Se trata de conocer las posibilidades del cuerpo y el entorno, en realidad los agresores nunca esperan que una se defienda”, dijeron activistas.

Mapa de violencia en el Metro

Debido a los cientos de casos que se exponen a través de redes sociales, internautas crearon un mapa que focaliza las estaciones del Metro en los que se han suscitado escenas de violencia.

El objetivo es crear una red en tiempo real de los puntos que representan un peligro. El mapeo detalla que los primeros casos ocurrieron el año pasado cerca de las estaciones:

Bellas Artes

San Juan de Letrán

Constitución de 1917

Zapata

Taxqueña

En tanto, este año las estaciones con más de un caso registrados son:

Martín Carrera

Mixcoac

Barranca del Muerto

Coyoacán

Ermita

Si has sido víctima de alguna manifestación de violencia en alguna estación del Metro de la Ciudad de México o has visto alguna y quieres aportar datos para georeferenciar la zona.