Trendy.- Tras un anuncio sorpresa a menos de tres meses de iniciar lo que promete ser una exitosa gira musical, los 2000′s Pop Tour anunciaron que Dulce María se integrará al concepto de música en español que marcó a toda una generación, tal como lo hizo durante varios años su antecesora los 90′s Pop Tour, que tras haber iniciado por lo alto, terminó con una serie de escándalos por la desintegración de algunas bandas como OV7.

Después del anuncio de último momento y dejando especular a los amantes de la música pop en español con nombres de duetos como Ha*Ash, tríos como Belanova, bandas como Allison o Pxndx e incluso solistas como Belinda, la espera terminó y con gran emoción la empresa de Ari Borovoy anunció que la RBD sería parte del talento oficial de toda la gira: “Las sorpresas continúan… Bienvenida Dulce María al Line Up oficial del #2000sPopTour.

Por su parte la intérprete de canciones como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Antes Que Ver El Sol y No Sé Llorar dejó ver su emoción por integrarse a la ya anunciada gira que será su regreso a los escenarios tras haberse convertido en mamá durante la pandemia de Covid-19 y dejar las presentaciones en vivo a pesar de que lanzó un disco como solista -Origen- que aparentemente está preparándose para una reedición de lujo.

“Que emoción. Regresar a los escenarios con ustedes, con amigos y compañeros que admiro y volver a sentir la energía de la gente. Gracias”, expresó la cantante en sus redes sociales donde también se puede ver su poster oficial de lo que será su debut en una gira acompañada por más bandas, ya que solo lo había hecho en solitario, con JNS y RBD durante el 2004 y el 2008.

De manera inmediata algunos de sus compañeros del talento ya confirmados empezaron a reaccionar de buena manera, felicitándola, dándole consejos e incluso deseándole lo mejor pese a que la también actriz se convertirá en la atracción principal, por lo que rumores sobre un posible conflicto con una de sus compañeras estaba muy latente pero ya fue desmentido por ellas mismas quienes hasta anunciaron un dueto.

La intérprete de éxitos musicales como Afortunadamente No Eres Tú, Goma De Mascar y Amor, Amor, Amor no solo participó en la dinámica de “encontrar a la sorpresa” que realizó la gira en sus redes sociales, sino hasta le atinó y fue de su completo agrado. “Ojalá que sea Dulce María”, escribió Paty Cantú para momentos más tarde contestarle a la cantante sobre su anunciada noticia: “Dueto en la gira”, acompañado de emojis de agradecimiento y caritas sonrientes.

La colaboración que todos los fans de la nueva coach de La Voz -versión TV Azteca- y la actriz de telenovelas como Rebelde, Verano de Amor o Corazón Que Miente es una de las canciones más aclamadas por la crítica y los amantes de la cultura pop en México: Por Besarte. Aunque la canción le pertenece al dueto Lu que formó Cantú con Mario Sandoval, con quien en el pasado mencionó que jamás volvería a trabajar en el programa de Karla Díaz -Pinky Promise-, sí forma parte de la década musical.

En redes sociales se festejó la entrada de la rebelde mexicana: “Muero por escuchar canciones como Ya No en vivo después de años”, “Al fin un talento que es verdaderamente pop”, “Bueno no lograron tener a RBD pero al menos sí a uno de sus talentos”, “Que felicidad saber que no tendremos que salir de México para poder ver a la guerrera en vivo”, expresaron en Twitter.

