Duquesa romperá protocolo real; aparecerá en serie de televisión

México.-La película Aquaman, protagonizada por el actor estadounidense Jason Momoa, encabeza por tercera semana consecutiva la taquilla en Estados Unidos (EU) con 30.7 millones de dólares (mdd), para lograr un conteo total de unos 260 mdd.

Además, el filme Escape room, protagonizado por Logan Miller, Deborah Ann Woll y Taylor Russell, consiguió en total de 18 mdd. Mary Poppins returns se quedó en el tercer lugar, con 15.8 mdd, mientras que Spider-Man: Un nuevo universo, recaudó 13 mdd, adjudicándose el cuarto lugar.

