Trendy.- El compositor ganador del premio Grammy, Ed Sheeran, ganó el miércoles una batalla por los derechos de autor en el Reino Unido por su éxito de 2017 “Shape of You”, y luego criticó lo que describió como una “cultura” de demandas sin fundamento destinadas a exprimir dinero de artistas ansiosos para evitar los gastos de un juicio.

La estrella del pop británico y sus coautores, John McDaid de Snow Patrol y el productor Steven McCutcheon, negaron las acusaciones de que la canción copió parte de “Oh Why” de 2015 de Sami Chokri, que se presenta bajo el nombre de Sami Switch.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, creo que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales, incluso si hay no es base para el reclamo”, dijo Sheerhan en un video publicado en Twitter. “Es realmente perjudicial para la industria de la composición de canciones”.

Andrew Sutcliffe, el abogado de los coautores de “Oh Why”, argumentó que había una “similitud indiscutible entre las obras”. Afirmó que Sheeran tenía “Oh Why” en la cabeza “consciente o inconscientemente” cuando se escribió “Shape of You” en 2016.

“Toma prestadas ideas y las mete en sus canciones, a veces lo admite, a veces no”, afirmó. “Depende de quién seas y de si cree que puede hacerlo impunemente”, agregó.

Los demandantes alegaron que el estribillo “Oh I, Oh I, Oh I” en el coro de “Shape Of You” era “sorprendentemente similar” a la línea “Oh por qué, Oh por qué, Oh por qué” en su canción.

Durante el juicio de 11 días, Sheeran negó las acusaciones de que “toma prestadas” ideas de compositores desconocidos sin reconocimiento y dijo que siempre ha sido justo al dar crédito a las personas que contribuyen a sus álbumes.

Regalías

Los pagos por derechos de autor de “Shape of You”, estimados en 20 millones de libras (26 millones de dólares, 24 millones de euros) según el periódico The Telegraph, fueron suspendidos por el organismo que los gestiona.

En el fallo del miércoles, el juez del Tribunal Superior Antony Zacaroli concluyó que Sheeran “ni deliberadamente ni inconscientemente” copió una frase de “Oh Why” al escribir su gran éxito.

“Shape of You” fue la canción más vendida en el Reino Unido en 2017, con alrededor de tres mil millones de escuchas en Spotify y casi seis mil millones de visualizaciones en Youtube.

Fuente: Infobae