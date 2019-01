Edgar Allan Poe; 210 años del relato moderno

México.- El año pasado, Ximena Sariñana tomó una decisión ciertamente controvertida –casi al nivel de su “cashi shin querer” o colaborar con los Ángeles Azules– al lanzar “¿Qué Tiene?”, la primera exploración formal de la mexicana a los juegos de ritmos en un tema sabrosito muy cercano al dancehall.

Ximena nos dijo que se trata de un “momento de su vida donde ha decidido experimentar y explorar pensando en el ‘me vale’ o ‘qué tiene’”. Y lo ha hecho bien. A pesar de las críticas y comentarios desfavorecedores, no se ha clavado y ha decidido continuar su saga con dos temas más –”Fuego” y “Si Tú Te Vas”– hasta llegar ahora a “Lo Bailado”, cuarto track de lo que apunta a ser la consecución poco lógica a No Todo Lo Puedes Dar.

“Lo Bailado”, tal como hace alusión a su nombre sacado de un señorial proverbio latinoamericano, es comida congelada lista para sacar del refri cuando más se necesita, siendo ese caso específico hoy, #ViernesDePerreo. Pero no se trata tanto de un reggaetón, más bien camina con un riddim’ lento a la vez que exhuberante muy a lo “Mala Mujer” de C. Tangana –no te dejes engañar por ese intro tropical de guitarra y congas que puede hacerte creer otra cosa de la canción entera. Además, el coro vuelve a hablar del hate recibido en redes sociales –como sucedió con “¿Qué Tiene?”, donde dice “no se bailar o no tengo flow, da igual”– al establecer que “Lo bailado nadie se lo quita”.

El disco donde se incluirá “Lo Bailado” y sus tres hermanas, aún no tiene un nombre ni fecha anunciadas, pero la lógica me dice que será en algún momento de 2019 –Harvard wants to know my location. Mientras lo esperas, escucha “Lo Bailado” aquí abajo.