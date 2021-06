México.- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que, por el momento, solo se enfoca en ser un buen servidor público, y aseguró que, para él, el 2024, el año de las próximas elecciones presidenciales, ‘se ve lejos’.

Durante la presentación del pabellón que México tendrá en la Expo 2020 en Dubai, quien fuera el jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionado sobre sus aspiraciones para dentro de tres años y si están afectadas por la tragedia que dejó 26 muertos en la Línea 12 del Metro, en la alcaldía Tláhuac.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas, siempre me dicen que tengo esa aspiración, y que es lo que explica mis acciones”, señaló el canciller.