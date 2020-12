A TIEMPO

Villahermosa, Tabasco.- Así es Javier May, irreflexivo. Creyó que unipersonalmente podía organizar la instrucción presidencial: apoyar a toda familia inundada por las lluvias más fuertes en treinta años, por el desborde de ríos de la Sierra, y por los de Samaria y Carrizal crecidos por el desfogue de la presa Peñitas.

Su ego y su incapacidad política, le han traído consecuencias más críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador que las de Roberto Villalpando en marzo pasado, cuando en su municipio natal a gritos y chiflidos abuchearon al alcalde morenista por el mal manejo del erario, ya vox populi, que alcanzó a su protector, el gobernador Adán López Hernández, y al mismo presidente que fue interrumpido en su discurso.

López Hernández se vio obligado, meses después, a renunciar al Cabildo y poner en el ojo del huracán nacional el modo de hacer política en Tabasco: la rapacidad e impunidad.

El turno es de Javier May Rodríguez, primero se despachó con la cuchara grande, censó el doble de comunidades de Comalcalco, en comparación con cualquier municipio, ahí se le terminaron los folios y ya no le alcanzaron para entregar el apoyo a las comunidades de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán y de Centro.

De este abuso, la única que levantó la mano para denunciarlo fue la alcaldesa morenista de Cunduacán, Nidia Naranjo Cobián; dijo que en ese municipio quedaron sin censar tres mil viviendas. En el municipio de Centro, el alcalde Evaristo Hernández Cruz, no abrió la boca porque cree que puede hacer alianzas políticas con Javier May en este proceso electoral, para seguir nadando de muertito.

Naranjo Cobián lo hizo porque de su municipio es Francisco Burelo Burelo, el que tiene la estructura electoral de Adán López Hernández y, además, los dos conocen a Javier May, son de municipios colindantes.

Segundo, Javier May ha dado instrucciones de que la familia que participa en el Programa Sembrando Vida, los servidores de la Nación, le cancelen el vale, aunque esto no sea así.

Trayectoria gris

La trayectoria política de Javier May no es muy brillante. Asegura que es miembro del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica Contra las Altas Tarifas de la CFE; que desde 1990 es dirigente del Comité Ejecutivo del PRD; que en 1994, participó en la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco e integró la Caravana por la Democracia del PRD; de 1995 a 1999, fue dirigente del Comité Directivo Estatal y Municipal del PRD en Tabasco; en 2000 promovió al candidato del PRD a la jefatura delegacional del Distrito Federal, y en 2013, presidente ejecutivo estatal de Morena.

Lo que no dice Javier May es que en 2003 se amachó a la candidatura del PRD para la alcaldía de Comalcalco y empujó a quien había sido su compañera de partido, Adela Granier, con más posibilidades de triunfar, a irse al PAN. Los dos perdieron.

En 2006, Javier May llegó a la alcaldía de Comalcalco por el empuje del voto del candidato presidencial López Obrador, pero en la intermedia de 2009 perdió la candidatura a diputado federal.

Fue en este proceso de precandidatura cuando su contendiente Francisco Burelo Burelo viendo el arrebatón, alcanzó a decir: May es un burro cargado de dinero, saqueó a Comalcalco.

A Javier May, la administración transparente no es su fuerte. En enero pasado, Carmita Arias, de Morena, en sus redes sociales publicó que por instrucciones de Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar, los coordinadores José Medel Córdova Pérez y Víctor Correa Gutiérrez, estaban realizando varias transacciones de dinero que la federación le mandó a los productores para la compra de una bomba de riego para el vivero de plantas.