SEGUNDA PARTE.- Andrés Manuel López Obrador llegó al siguiente día del asesinato de Nabor Cornelio a Teapa. Iba acompañado de Rocío Beltrán su esposa y prima de la exnovia de Nabor, Jenny Beltrán.

Al verlo, le espeté que si qué cosa hacía en ese lugar, porque ya nos habíamos salido del INI y roto la amistad con Andrés Manuel.

Me habló, le hablé a Andrés, yo estaba destruido. Intervino el padre del finado y en un cuarto aparte y solos, me dijo que me fuera de Teapa a trabajar de nuevo al INI porque me podían matar también a mí.

Ya para entonces, en lugar de Nabor, el compromiso de lucha había recaído en mí y realmente no me sentía preparado.

La plática que sostuve con AMLO en ese 27 de marzo de 1980, fue escueta y de poco fondo, salvo que me preguntó cómo habían matado a Nabor.

Salí de Teapa por criterio personal y me enrolé en las filas del INI otra vez, compuesto de muchas corrientes políticas nacionales, locales y extranjeras.

¿Por qué cuento esto? Porque AMLO, pocos meses antes, había tenido un enfrentamiento bastante fuerte con Nabor en el despacho jurídico ubicado en Villahermosa por Plaza de Armas. Una tarde llegó Andrés Manuel a gritarle a Nabor que se saliera de ese lugar que era un nido de comunistas y que el lugar lo pagaba el INI y que por lo tanto se saliera de inmediato.

Nabor leía un libro y yo estaba colocado en otro escritorio. Terminó de gritar Andrés y Nabor se levantó de la silla tirando el libro, al mismo tiempo que sacaba una pistola Magnum calibre 48 que se la aventó a López Obrador, al mismo tiempo que yo sacaba mi revolver y se lo tiraba a Nabor.

Andrés se espantó cuando Nabor le contestó que ya estaba bueno de pendejadas y que se iban a agarrar a chingadazos en la calle, a lo que Andrés, anonadado, le dijo que se calmara, que no era para tanto.

Nabor Cornelio en cayuco

Nabor salió del despacho muy enojado y dejó a Andrés que no dijo una sola palabra. ¿Cómo se conocen estos dos grandes líderes que llegaron a tener fricciones muy fuertes pero que se complementaban en la práctica, que hicieron mucho dentro de las comunidades indígenas de Tabasco?

Carlos Pellicer en Teapa

Nabor con su celeridad en sus acciones, nos empujaba a realizar trabajos y a conocer personas de renombre en aquellos tiempos. Una vez el amigo Jorge Zetina (q.e.p.d.) me presentó al muralista Daniel Ponce Montuy que rubricaba sus murales y toda su obra con el apellido materno: Montuy.

Montuy, muy amigo de Carlos Pellicer, nos presenta con el bardo y logra convencerlo de ir a Teapa para dar una plática a un grupo de jóvenes estudiantes. Acudió Pellicer a esta ciudad por la noche y habló en una conferencia realizada en mi casa de la calle Eduardo de Cárdenas.

Nabor, como siempre, acudió muy a pesar que el grupo pemetista era el que organizaba este evento. Al grupo le ganaba un celo político contra de Nabor por ser del PCM. Pero este no se cansaba de visitarnos, de invitarnos para esto o para aquello, de tomarnos unas cervezas.

Ese día por la noche en que llegó Carlos Pellicer, con el muralista Montuy, fue célebre porque el poeta nunca había hecho esto, ni grupo alguno lo había logrado.

El triunfo aparente era del grupo del PMT, pero viéndolo bien, el trasfondo era Nabor Cornelio que, en su humildad, buscaba que tomáramos conciencia de lo que pasaba en el país y participáramos en ese cambio que tanto decíamos.

O sea, Nabor, muy a pesar nuestro, siempre estuvo tras de nosotros. La anécdota de ese encuentro está en una expresión que le hice a Carlos Pellicer al dirigirme a él como “maestro”, a lo que me contestó, “que él no era maestro, sino un simple obrero de las letras”. ¡Zaz!

Ese día el pintor Montuy conoció al controvertido Nabor Cornelio al que no le gustó el juicio marxista del muralista y lo criticó como “revisionista”. Lo que era Nabor.

El Internacionalismo Proletario

El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet en Chile, daba el golpe militar en contra del Presidente Mártir, Salvador Allende, cuando éste había llegado al poder por las urnas, por la vía democrática y Pinochet destruye los sueños del pueblo chileno.

Estando en Villahermosa lo sabemos Nabor y yo, y de inmediato se enciende y me dice que nos alistáramos para inscribirnos en las listas de voluntarios para ir a Chile a defender la Unidad Popular del triunfo socialista de Salvador Allende, y nos inscribimos en el Partido Comunista.

Nunca nos llamaron, pero Nabor, estaba en todas partes y ayudó a los exiliados chilenos, argentinos, salvadoreños, que llegaron a Tabasco, para darle trabajo en el INI y presentándoselos a Andrés Manuel que de inmediato se encendía de patriotismo por aquellos actos de solidaridad que tenía Nabor.

En sí, Nabor participó en la revolución nicaragüense, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); en la revolución salvadoreña con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); en Chile con los miembros de la Unidad Popular; en argentina con el grupo armado “Montoneros”; en Cuba con el Partido Comunista Cubano (PCC); México, con el PMT, PCM, PRT; la exUnión Soviética, con el Partido Comunista; en Guatemala con el Partido del Pueblo y con muchos otros más tenía relaciones Nabor.

Estuvo en Nicaragua, el Salvador, Guatemala, Cuba. A la Unión Soviética se fue a estudiar su primo hermano Miguel, a la universidad Patricio Lumumba en Moscú; en el Partido Comunista Mexicano tenía una gran influencia en el buró central de la dirigencia con Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Pablo Gómez y otros.

Nabor tallando un cayuco

A Nabor siempre lo vi viajar mucho, sea en avión o en carros que no sabía de donde los sacaba.

Ese era Nabor Cornelio. Imparable como el propio Andrés Manuel López Obrador.

Nabor era de proyección nacional porque lo conocían en casi todos los estados de la República. En momentos, parecía que rebasaba al propio Andrés Manuel.

Nabor en elecciones federales

Estando en Teapa, Nabor decide participar en los primeros comicios cuando comenzaba la apertura política y lo hace disputando una diputación federal por el ex Partido Comunista.

Lo hacía para utilizar esas pequeñas rendijas que el sistema tiraba a la izquierda y poder hacer propaganda autorizada sin tantos problemas. Fueron las primeras manifestaciones de apertura para los partidos de oposición y Nabor nos ganaba en visión para entender todo esto.

Los focos guerrilleros y Nabor

La actividad de Nabor no paraba ahí. Si no se sabía, hoy puede contarse, pero era admirable que hasta con los movimientos guerrilleros de aquella época tuviera que ver el bogado Cornelio.

Poca gente sabe o casi nadie, que Nabor estaba vinculado con la guerrilla guatemalteca donde muere uno de sus camaradas del PCM, de apellido De La Mora, posterior a la muerte de Nabor; con la Liga Comunista 23 de Septiembre a través de Carmita Ponce de Tapijulapa, Tabasco; con la de Lucio Cabañas en Guerrero y el Partido de los Pobres, donde se entrevistó en Chilpancingo con algunos miembros de la guerrilla; con la de Genaro Vázquez; los movimientos políticos de Oaxaca y Chiapas, con la CIOAC y hasta con las Comunidades Cristianas de Base, origen del movimiento del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) del Sub Comandante Marcos. Eso era Nabor.

Los libros de Nabor

Como ya dije, Nabor tenía una formación intelectual profesional formal y otra no formal a través de su propia iniciativa. Tenía como cinco mil libros regados por donde él se quedaba y los de su papá don Ramón Cornelio.

El despacho de la Defensoría de Oficio era un abrevadero de conocimientos donde el grupo de estudiantes, campesinos, obreros e intelectuales llegaban a diario a ver al hijo o al padre o a los dos. Siempre había una novedad o se platicaba con bastante entusiasmo de lo que pasaba en el estado, el país o el mundo.

En ese mundo de libros muchos aprendimos, otros practicaron sus primeros pasos en derecho, en fin. Nabor estudió desde Rosa Luxemburgo, a Gramsci, Trotski, hasta las canciones de Gabilondo Soler, de Violeta Parra, de Inti Illimani, Soledad Bravo, Víctor Jara, La Nueva Trova Cubana, Shirley Bassey, los Clásicos, Los Folcloristas y muchos otros. Nabor Estaba en todo.

Confidencialidad AMLO-Nabor Cornelio

No sé hasta qué punto había una relación muy cercana entre estos dos grandes hombres, pero existen fotos donde Nabor se encuentra en la ciudad de Palenque con la familia de Andrés Manuel y en ocasiones fuimos con el propio AMLO a esa ciudad donde sus padres tenían un hotel a la entrada de Palenque.

Una vez nos encargó Andrés el problema de los trabajadores del triplay en esa ciudad y nos quedamos a dormir en dicho hotel. Nabor se entendía a las mil maravillas con Andrés, pero le enojaba mucho sus vínculos con el poder que le impedía hacer cosas del partido comunista, y aun así las hacía.

Por ejemplo, en Tacotalpa se realizó la asamblea Ordinaria del Partido Comunista, y Nabor se llevó a todos los líderes del Consejo Supremo Chontal y los afilió al PCM, haciéndolos tomar protesta. Hay fotos al respecto.

Nabor Cornelio, en memoria

Es inexplicable que antes de la muerte de Nabor, ambos se hayan distanciado tanto. Quizá haya sido por la advertencia que le dijo AMLO a Nabor de que lo querían matar. Eran grandes amigos, se complementaban, AMLO sintió mucho la muerte de Nabor.

Acoso

En las últimas semanas de vida, Nabor tuvo una secuencia de hechos infructuosos de atentados, anónimos y amenazas por teléfono. A su amigo Bartolo Jiménez Méndez le presta su carro para ir a Villahermosa, y es baleado en plena carretera.

Yendo a Villahermosa y ya afuera del INI, nos fuimos en su carro Maverick negro, él manejó de ida y yo de regreso. Al menos yo, estaba saturado de que a cada rato Nabor me dijera y hablara de que lo amenazaban a él y a su familia y no le creía.

Esa vez, le creí, porque llegando a Teapa metí frenos y no agarraron. Paramos a como pudimos y la manguera del freno estaba cortada. Desde ese momento creí lo que me decía Nabor, y vi los actos desesperados de acoso en contra de algunos como Nicolás Mollinedo, Lupercio Bastar, Darvelio Asmitia, y otros que con pistola en mano les abrió las puertas de sus casas.

En pleno palacio municipal, Lupercio Bastar sacó una metralleta y Nabor su pistola. Lupercio, un matón profesional y traicionero, le reconoció a Nabor su valentía.

En sus últimos días, Nabor utilizó su magnum 48 que se la regaló un amigo muy querido por el abogado. Un revolver que tenía potencia y utilizaba balas expansivas. Eso mató a Antonio Reyes, un cacique ganadero de Ixtapangajoya.

Nabor en las comunidades indígenas

Me dicen que sus últimas palabras al morir fueron, “ahora sí me jodieron”. La bala que mató a Nabor entró por la espalda, pegó en una costilla, se desvió hacia arriba y salió por la garganta.

No era mortal la dirección de la bala, lo fue su desviación y no era expansiva. Pero no se explica que pudiera hablar Nabor en el último momento en que cae dentro de la cocina del Bar As Negro y dice esas palabras. Pero lo cuentan los que ahí estaban.

El recuerdo

El nombre de Nabor Cornelio se puede ver en las combis de Jalpa de Méndez, porque llegan a un ejido que lleva su nombre. En Jonuta pasa lo mismo, porque otro ejido lleva el nombre de este gran teapaneco, un luchador social como pocos.

En Tucta Nacajuca, la Biblioteca Pública lleva el nombre de este joven abogado que muere a la edad de 33 años. En Macuspana, también un poblado lleva su nombre. Pero no en Teapa, como dice el refrán, “nadie es profeta en su tierra”.

En Teapa no hay nada que recuerde a Nabor Cornelio, salvo la tumba que guarda sus restos.

En el libro verde del INI aparece Nabor Cornelio. Andrés Manuel le hace un poema sin su nombre que aparece en la revista “Ceiba” hace 40 años. Andrés Manuel metió las manos para dejar estos recuerdos de su gran amigo “el abogado de los indígenas”.

Ajusticiamiento

Cuando matan a Nabor, al otro día de su entierro –fue llevado en hombros desde la iglesia central hasta el panteón de Tecomajiaca-, me mandó a llamar don Ramón Cornelio, papá de Nabor.

Me dijo que habían llegado unas personas que se identificaron como del Partido Comunista Mexicano y que venían para saber quién había matado al camarada.

Don Moncho, prudente, les pidió que no hicieran nada por su familia y no pasó de ahí.

Aquellos camaradas se retiraron el mismo día. ¿Quiénes eran? Quién sabe.

Escritos y olvido

Se ha escrito poco sobre la figura de este luchador social. Solamente en un libro verde que editó el INI aparece la foto clásica de Nabor Cornelio y unos pensamientos.

Aparte, existen copias de cuatro artículos que tocan la figura del líder desde el punto de vista personal, por la amistad que tenían con Nabor: “Macondo Literario” del colombiano Lácides García Detjen, publicado en el diario Rumbo Nuevo, el 27 de marzo de 1981; “Homenaje a un Líder”, de Isidoro Pedrero Totosaus, publicado en Diario de Tabasco, el 26 de marzo de 1981.

También, la columna “Malecón”, “Nabor Cornelio, La Vergüenza, la Responsabilidad de un Militante”, escrita por Bartolo Jiménez Méndez; y un poema en prosa, “De los Indígenas a Nabor”, publicado en la revista “Ceiba”, el 30 de abril de 1980 y escrito por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese tiempo por su posición política, no quiso que apareciera su nombre.

Yo escribo desde que murió, cada año, por lo que agrego un texto escrito en los 30 años de aniversario luctuoso y publicado en la segunda quincena de marzo de 2010, en el periódico TRIBUNA: “Nabor Cornelio, Una Canción Desesperada”.

Hasta aquí. Nada más. Quedaron muchas cosas pendientes de qué hablar. Pero eso es material para un libro más completo y coherente en su estructura.

Hay de 150 a 200 cuartillas que esperan sean convertidas en un libro que recuerde y ponga en su verdadero marco histórico al luchador social teapaneco, Nabor Jesús Cornelio Álvarez y al gran Andrés Manuel López Obrador, hoy, presidente de la República. Ojalá llegue ese momento antes de morir.