El día más corto del 2018 tendrá luna llena y lluvia de meteoros

Los Ángeles.- Miley Cyrus y Mark Ronson en colaboración con Sean Lennon, estrenaron el video del cover que hicieron a la icónica canción “Happy Xmas (War Is Over)” de John Lennon y Yoko Ono.

En el video se aprecia a la cantante con una camiseta con el famoso mensaje que Lennon y Oko pagaron para que fuera colocado en varias carteleras en 12 ciudades alrededor del mundo en 1969.

Urbes como Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Londres, París y Roma exhibieron este cartel durante varios días.

El mensaje, que fue puesto durante el apogeo de la Guerra de Vietnam, decía “War Is Over! (If You Want It)”.