El huachicoleo tiene origen Maya ¿sabes qué significa?

México.- La cantante Tatiana desestimó que para los niños sea malo escuchar reggaetón o música urbana, siempre y cuando los padres supervisen el contenido de las letras, porque algunas son inapropiadas.

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tiempo para buscar música de acuerdo a la edad de sus hijos. Yo me he dado a la tarea de que si les gusta el reggaetón, se los voy a dar pero para niños”, comentó la llamada “Reina de los Niños”.

“Entonces hago El chango marango, El baile de la ranita y El rap del perico. En mi próximo disco habrá una canción nueva porque lo urbano es música muy pegajosa que te llama a bailar. Lo importante son las letras, se trata de tener una infancia inocente y feliz”, añadió.

Informó que en febrero grabará un disco en el que incluirá temas a dueto con Edwin Luna y La Trakalosa, Yuri, Lucero, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Priscila, Grupo Pesado y La Leyenda.

“Pensé que el ‘no’ ya lo tengo, así que les hablé por teléfono a mis amigos, pues lo somos desde hace más de 30 años que empezamos juntos en esta carrera, y todos me dijeron que sí. Estoy fascinada y contenta, lo quiero presumir a los cuatro vientos”.

Los temas serán inéditos, algunos compuestos por ella y justo a la medida de cada personalidad, así como el género que interpretan.

Tras haber rechazado, por motivos de trabajo, las invitaciones de Matute y 90’s Pop Tour para participar en sus espectáculos, Tatiana dice estar disponible y ojalá la vuelvan a considerar.

“Acabo de ir a Veracruz para la inauguración de un bar donde canté temas pop como ‘Chicas de hoy’ y ‘Peligro en el elevador’. Yo soy cantante y lo que me pongan, les canto”, concluyó.