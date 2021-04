Chilpancingo, Guerrero.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC-Guerrero), llevaron a cabo este jueves en las instalaciones del primer órgano, en Chilpancingo, un simulacro de votaciones previo a los comicios del 6 de junio.

En dicho ejercicio de demostración se resaltaron las medidas sanitarias anti Covid-19, mismas que, en la realidad, serán puestas en marcha para evitar posibles contagios entre los electores.

En ese mismo sentido, van a ser desinfectados los domicilios o puntos previo a la instalación de las casillas y posteriormente cercadas con cinta de precaución para evitar justamente aglomeraciones.

Además, se aplicará gel antibacterial y se tomará la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo a los votantes y se vigilará que porten cubrebocas antes, durante y después de emitir su sufragio.

Los funcionarios de casilla también portarán cubrebocas, caretas y los representantes de los partidos políticos que se encuentren en las casillas seguirán las mismas disposiciones.

En su intervención, el consejero del IEPC-Guerrero, Edmar León García agregó que los ciudadanos podrán llevar su propio bolígrafo para marcar su boleta y con ello evitar el intercambio de este tipo de objetos que pudieran estar infectados del virus.

Por su parte, el consejero del INE, Alfredo Ramírez destacó que en esta ocasión el cancel electoral no contará con la cortinilla tradicional, no sólo como una medida sanitaria sino para evitar posibles coacciones o compras del voto, “de modo que la ciudadana o ciudadano no podrá llevar algún aparato para hacer la toma gráfica de la marcación de su voto el día de la jornada electoral”.

Al tomar la palabra, el presidente del INE en el estado, Dagoberto Santos Trigo dijo el ejercicio demostrativo está encaminado a garantizar las condiciones para que los comicios del 6 de junio se desarrollen de forma pacífica en toda la entidad.

Dijo que hasta el momento el INE y el IEPC han desarrollado y cumplido con todas las etapas del proceso electoral como lo marca la ley y que así habrán de conducirse hasta su finalización.