Trendy.- El próximo domingo 27 de marzo se llevará a cabo la entrega anual de los Premios Oscar. En esta ocasión, dentro de los nominados para recibir la anhelada estatuilla dorada figura un gran número de artistas latinos como favoritos en distintas categorías y ante la posibilidad de ser galardonados, el público aguarda la enhorabuena para la representación de sus connacionales en el extranjero.

Por primera vez juntos desde su debut en el medio, Penélope Cruz y Javier Bardem se encuentran nominados a “Mejor Actriz” y “Mejor Actor”, respectivamente, siendo dos de los principales premios de la gala. A pesar de que ambos ya habían sido considerados en anteriores ocasiones, la noticia trascendió porque desde que se casaron no habían coincidido en los premios de La Academia.

Penélope Cruz participará en la selección con su protagónico en Madres paralelas, una película dirigida por Pedro Almodóvar. La reconocida actriz competirá contra otras estrellas de nivel internacional: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Taye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

We asked this year's Oscar nominees to guess the name of a nominated film based on the “working title” alone [ex. “Limited Minutes Available For Extinction” = No Time To Die]. #Oscars pic.twitter.com/WANfnbToGa — The Academy (@TheAcademy) March 24, 2022

El magnífico papel que desarrollo Javier Bardem en Being The Ricardos le valió una nominación más en su carrera. El reconocido actor de 53 años se disputará la estatuilla con Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, tick… Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Ariana DeBose espera poder levantar el galardón a “Mejor Actriz de Reparto” por su trabajo en West Side Story. La actriz se encuentra nominada en dicha categoría junto a Jessie Buckley (The Lost Daughter), Judi Dench (West Side Story), Kirsten Dunst (The Power of The Dog) y Aunjanue Ellis (King Richard).

Si bien la actriz nació el 25 de enero de 1991 en Carolina del Norte, Estados Unidos, se considera como representante latina debido a su ascendencia puertorriqueña por parte de su madre. También es considerada la primer mujer afrolatina abiertamente queer que fue contemplada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Nightmare Alley que en Latinoamérica llegó a los cines bajo el nombre El callejón de las almas perdidas”, se encuentra nominada a “Mejor Película” competirá contra Belfast, CODA, Don’t look up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, The Power of the Dog (El poder del perro) y West Side Story.

También está considerada a “Mejor Fotografía” donde disputará la estatuilla con Dune, The Power of the Dog, The Tragegy of Macbeth y West Side Story. En esta ocasión Guillermo del Toro no fue contemplado como “Mejor Director”, pero su película podría ser reconocida con dos premios Oscar.

Eugenio Derbez es otro mexicano que, de cierta manera, fue nominado gracias a que CODA está considerada en tres categorías: “Mejor Película”, “Mejor Guion Adaptado” y “Mejor Actor de Reparto”. A pesar de que su nombre no figuró, representa un gran pasó en su carrera actoral fuera de la comedia.

Raya and the Last Dragon está nominada a “Mejor Película Animada” junto a Encanto de Jared Bush, Byron Howard (Disney), Flee de Jonas Poher Rasmussen (Final Cut for Real/NEON); Luca de Enrico Casarosa (Pixar/Disney) y The Mitchells vs. The Machines de Mike Rianda (Sony/Netflix).

El trabajo corrió bajo la dirección de Carlos Estrada, hijo de la reconocida productora de televisión mexicana Karla Estada, y significó su primer nominación a los Premios Oscar.

En el ámbito musical, el trabajo realizado por el reconocido compositor Lin-Manuel Miranda en Encanto podría valerle un galardón. La cinta de Disney está nominada a “Mejor Película Animada” y “Mejor Banda Sonora” por Dos oruguitas, tema principal que fue interpretado por Sebastián Yatra.

Fuente: Infobae