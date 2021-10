<p>Cansado de ver porno de enanos por la madrugada, escribes tutoriales de “jardines manchados de ginebra”, árboles miniaturas donde viven hormigas soñolientas, “restaurantes de sillas boca arriba” y refritos del amor, tristísimamente empapados por la lluvia. ¿Cómo llegamos a ser tan limitados?, te preguntas, mientras escribes usando las fichas del Scrabble, haciendo hummm, hummm, con tu gorro de pensar encasquetado hasta las cejas. Has de pensar que las palabras son una banda de ladrones sordos y mudos ansiando el volante de una vieja camioneta para escapar. Quizá tengas razón, suponiendo que la mente de una persona no puede entender por qué una golondrina no rima con el hambre, ni con ametralladoras. Suponiendo también que, algún día morirás y las palabras, hipotéticamente, serán ese extraño diluvio que refresque las calles del barrio de las putas donde también, hipotéticamente, te recordarán, salvo que ahora una puta delgada y joven te acompaña. Cansado de ver porno de enanos por la madrugada, limpias los pelos que se te caen en el lavabo, esos pelos como huellas de pájaros enfermos que tanto irritan a tu mujer, en los que distingues la inmensidad de la creación, junto a una que otra palabra recóndita que crees ver, por aquí o por allá, con el único objetivo de confirmar la “voluntad creativa” de tu “herencia vanguardista”. Con tu gorro de pensar encasquetado hasta las cejas, sospechas que se debe purificar el lenguaje corrupto de la poesía violentado por las limitaciones del mercado. “Dar un sentido más puro a las palabras de la tribu”. Pero el ojo es la “sencilla habla del deseo”, solo así, las palabras logran llegar al mundo al que nada las une. En el principio era el verbo, etc., etc. Es extraño, cómo una palabra como exhumación, no significa volvernos ciegos. El resto es rutina. Entonces, con el sol enfundando sus pistolas en una sobaquera, tú cruzas el cenit tarareando una cura para el lenguaje. Un método para entrar y salir de las amnesias, de nuestra necesidad involuntaria de oírnos hablar como todo mundo sabe. Un método que los poetas confunden con los basurales que reciclan de forma convincente y versátil, hurgando, si se quiere, en purgatorios para imbéciles cargados de herramientas oxidadas. ¿Cómo llegamos a ser tan limitados?, te preguntas. ¿En qué parte del día siguiente nos detuvimos a preguntarnos qué mierda queríamos decir? Lo único divertido, aparte de los bares con nombres inseguros como Madame Arthur o Mon Jardin, fue esa camioneta donde las palabras, como una banda de sordos y mudos, buscaban las salidas de emergencia para tirar “el cadáver más bello del mundo”<p>