Acapulco. Opinión– El Partido Revolucionario Institucional lleva tres elecciones seguidas perdidas en el municipio de Acapulco, por lo que se le podría dificultar pretender encabezar la candidatura de la alianza PRI-PRD en este municipio que ha votado en su contra en los últimos nueve años.

Desde la sorpresiva victoria de Manuel Añorve Baños en el lejano 2008, los acapulqueños le han dicho NO al PRI.

La victoria de Manuel Añorve Baños estuvo marcada por tres hechos que propiciaron que el actual senador del PRI se alzara con el triunfo en el puerto: primero, por la división interna del PRD, al no poder concretar el Frente Amplio Progresista, con los partidos del Trabajo y Convergencia.

En segundo lugar, por su estrategia de “los hombres de negro” que inhibió y generó miedo a los acapulqueños por la reciente violencia desatada en 2006; y en tercer lugar, por la baja participación de los acapulqueños, al ser una elección intermedia, donde apenas votó el 33% del padrón electoral.

En la elección del 2008, (igual que ahora en la disputa interna del candidato a gobernador de Morena en Guerrero) el senador Ricardo Monreal jugó un papel determinante, ya que estuvo en contra de la imposición de Gloria Sierra, por parte del entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Acapulco, fórmulas fallidas

Ricardo Monreal quería que el candidato del frente fuera el empresario Luis Walton Aburto, pero como Zeferino impuso a Gloria, el empresario acapulqueño, con el apoyo de Monreal, fue el candidato de la coalición de los partidos Convergencia y del Trabajo “Juntos salgamos adelante”; mientras que Gloria Sierra, se quedó aislada en el PRD.

En esta elección la coalición ganadora fue “Juntos para mejorar”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que obtuvo 76 mil 172 votos; mientras que la colación Juntos salgamos adelante, quedó en segundo lugar con 71 mil 093 votos, y el Partido de la Revolución Democrática, tan solo obtuvo 66 mil 026 votos.

En la siguiente elección del 2012, el PRI volvió a perder, ahora frente al empresario Luis Walton Aburto, quien logró finalmente ser el abanderado de la coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que obtuvo 147 mil 367 votos, contra los 91 mil 678 votos de Fermín Alvarado Arroyo, quien fue postulado por los partidos Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México.

En el 2015, el PRI volvió a perder la alcaldía de Acapulco, ahora frente al candidato del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, quien logró un apretado triunfo, sacando apenas 77 mil 095 votos contra 74 mil 552 votos de Marco Antonio Terán Porcayo, abanderado del PRI y del PVEM.

Fermín Alvarado

En las elecciones federales de 2018, el PRI volvió a perder la alcaldía de Acapulco, pese a que Ricardo Taja fue mejor candidato que Joaquín Badillo, postulado por el PRD y que Adela Román Ocampo, postulado por Morena en razón de género.

En esta ocasión, la coalición “Junto haremos historia”, conformada por los partidos Morena-PES en Acapulco, obtuvo 148 mil 788 votos, mientras que el PRI-PVEM, logró 77 mil 712 votos.

Estos resultados electorales en los últimos nueve años en Acapulco, marcados por coaliciones a modo, sin plataformas ideológicas afines, tendrían que ser parte del análisis final sobre quién recaerá la candidatura de la coalición PRI-PRD.

Otro elemento a considerar para decidir qué partido abanderará Acapulco, es que en el ámbito estatal, la alianza “Va por Guerrero”, quien encabeza la candidatura para el gobierno del estado es el abanderado del PRI, por lo que pretender también encabezar la alcaldía de Acapulco, le restaría sentido a la alianza.

Entonces, la pregunta obligada es: ¿para qué una alianza política-electoral, entre el PRI y PRD, donde el primero encabezaría los principales espacios a disputar, es decir la gubernatura del estado, Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo?

La dirigencia nacional del PRI, tendrá que ser muy cuidadosa de no relegar de los municipios más importante a su aliado el PRD, pero también tendrá que cuidar que los “acuerdos y arreglos” con Manuel Añorve Baños, no le generen un boquete que signifique una desbandada priista, no hacia Félix Salgado, sino hacia Manuel Negrete o Pedro Segura.