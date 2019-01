“El pueblo de Mexico es honesto, limpio, digno”: AMLO

El presidente llamó a la ciudadanía a que “no les haga el juego a estos corruptos, que la gente no proteja a estos delincuentes”.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante el arranque del Programa de Pensiones a Adultos Mayores en Valle de Chalco, Estado de México, la “Cartilla Moral” que tiene como objetivo fomentar el respeto a la “pluralidad y diversidad” en el país.

AMLO anunció que entregará una copia de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes a cada uno de los ocho millones 500 mil adultos mayores de México para que puedan leerla y repasarla con sus familias.

Esta obra escrita por Alfonso Reyes, que consta de 14 lecciones, se entregará a los 8 millones 500 mil adultos mayores beneficiados por el programa de pensiones, pues se tiene como objetivo principal el incremento de valores en la sociedad y la conciencia armónica en el país.

“Lean esta cartilla que habla de preceptos morales, que tiene que ver con el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor al prójimo. Esto es la justicia: fortalecer los valores“, indicó el presidente de México.

Asimismo, señaló que es importante “fortalecer los valores culturales, morales, espirituales”, pues no sólo se debe lograr el bienestar material, sino también “el bienestar del alma”.

AMLO pretende que los adultos mayores en su tiempo libre lean con sus hijos y nietos la Cartilla Moral, “una repasadita”, para “fortalecer valores”, aseguró.

El evento contó con la participación del gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo y la secretaria de Bienestar María Luisa Albores.

“La paz es el sumo ideal moral. Pero la paz, como la democracia, sólo puede dar todos sus frutos donde todos la respetan y la aman”.

Con respecto a los actos vandálicos que se han suscitado con los huachicoleros, es decir, con las personas o agrupaciones que se dedican a robar la gasolina, Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no proteger a quienes están impidiendo que la distribución de la gasolina se normalice: “Yo llamó a la gente a que no les haga el juego a estos corruptos, que, aunque digan: ‘aquí tienes gasolina y aprovecha’, que la gente no proteja a estos delincuentes, que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, un pueblo honesto, limpio, digno”.

AMLO llamó a los mexicanos a no hacerle “el juego a los corruptos” huachicoleros que ofrecen gasolina a la gente. Que la gente “no proteja a estos delincuentes, que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, honesto, limpio, digno”, pidió enérgicamente.

Al respecto, señaló que con este apoyo y refuerzo de valores éticos ante la corrupción la sociedad mexicana acabará con este problema que ha dejado pérdidas importantes para el país, por ejemplo 65 mil millones de pesos anuales.

“Si me siguen apoyando, si me tienen confianza de que esto se va a resolver, vamos, entre todos, a sentirnos muy satisfechos de haber acabado con el huachicol“, argumentó.

Finalmente, López Obrador aseguró que no han podido “los corruptos acabar con los valores del pueblo de México”. Sin embargo, consideró que se deben fortalecer aún más los valores.

Por ello, con ayuda de la Cartilla Moral se les comunicará a los niños, a los jóvenes y a la población en general que “sólo siendo buenos pueden ser felices, porque la felicidad no sólo es acumular riquezas, bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.

Es importante recordar que la Cartilla Moral es otro elemento para el bienestar de la comunidad, es la base de la Constitución Moral (otro documento) que desde el pasado 3 de diciembre está en convocatoria para recibir propuestas hasta el 30 de abril del año en curso, para que finalmente se apruebe el 31 de julio 2020.