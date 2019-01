El “Tata” llega a México para varias misiones con el “Tri”

Buenos Aires.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró gozar de buena salud y manifestó su deseo de regresar a México, luego que fue internado por unas horas en un hospital de la capital argentina, a donde deberá regresar para someterse a una pequeña cirugía.

“Entré a la clínica con 58 años y salí con 50”, dijo en broma y de buen ánimo el Diez, en declaraciones a la Radio La Red, poco después de salir de la Clínica Olivos, a donde el viernes permaneció unas horas en observación médica, luego que le fue detectado un sangrado estomacal durante unos estudios de rutina.

“Fui a hacerme resonancias (…) No pasó nada. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor”, aseguró el excapitan argentino a la redioemisora.

Maradona indicó que fue a hacerse unos estudios de rutina, ya que la Federación Mexicana de Futbol pide a los entrenadores presentar un exámen médico.

La hospitalización de Maradona se dio justo en momentos en que los directivos del club de futbol mexicano Dorados de Sinaloa, al que dirige desde septiembre de 2018, le extendió su contrato como director técnico para el torneo de clausura 2019.

Al respecto, el astro argentino aseguró que está deseoso de regresar a México para dirigir a Dorados, tras los “excelentes resultados”, ya que los llevó a la final de Ascenso MX, en la que cayó en tiempo extra frente al Atlético San Luis.

En declaraciones al periódico Clarín, el abogado del “Pelusa”, Matías Morla, quien llevó a cabo las negociaciones del contrato de Maradona para dirigir otros seis meses a los Dorados, aseguró que están contentos por la renovación.

“Estamos felices porque era lo que quería Diego. Fue muy bien recibido en México, tuvo un excelente primer torneo y ahora quería la revancha”, dijo Morla.

Reportes de la prensa argetnina indicaron que este sábado Maradona asistirá al bautizo de su nieto, Diego Matías, hijo de Diego Junior, y la semana próxima regresará a la Clinica Olivos, para someterse a una pequeña intervención quirúrgica y preparar su regreso a México.

Notimex