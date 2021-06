México.- Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que en el organismo hay satisfacción porque se logró el objetivo de esta elección de 2021.

Destacó la labor de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, una labor que calificó como “capital democrático, el más valioso que tenemos”.

Sobre los números que presenta el Programa de Resultados electorales preliminares (PREP) para la composición de la Cámara de Diputados, recomendó darle seguimiento a los distritos obtenidos por encima de los votos conseguidos por cada partido.

Recordó que el miércoles 9 de junio se presentarán los cómputos distritales; aunque la composición de la Cámara Baja no estará lista hasta que se resuelvan todas las impugnaciones.

Hasta que no acaben todas las impugnaciones y no haya números finales, nosotros no podremos asignar a los diputados”, comentó.