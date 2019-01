Elefantes confirma nueva fecha en la Cuidad de México

One Last Kiss: End Of The Road Tour comenzará el próximo 31 de enero en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá.

México.- La banda de rock KISS está por iniciar su One Last Kiss: End Of The Road Tour, la gira mundial con la que se despedirán de los escenarios y que llegará a cinco ciudades del país.

Después de que la banda estadunidense confirmara su presencia en el festival Domination que se realizará el próximo 3 y 4 de mayo en Ciudad de México, se dio a conocer que también realizarán conciertos de forma individual en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Puebla. https://www.instagram.com/p/BtMj1UVB8PZ/?utm_source=ig_embed

One Last Kiss: End Of The Road Tour comenzará el próximo 31 de enero en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá.

La banda aseguró que los conciertos de esta gira serán “los mejores shows de todos los tiempos”.

“Cuando te sientes bien con lo que estás haciendo y sabes que no puedes durar por siempre, sal en la cima, aún podemos hacer el mejor show de todos los tiempo.

“Hay bandas que quieren ser KISS, que pueden comprar un show como el de KISS, hay raperos que hacen un show como el de KISS, pero no pueden ser KISS y mientras nosotros podamos serlo queremos hacerlo. Así que cuatro décadas después esta es nuestra victoria”, comentó Paul Stanley en entrevista con Extra TV.