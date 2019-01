Eliminación de seguros de burócratas dejó un ahorro de 5 mil millones

México.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se están recortando seguros y otras prestaciones muy costosas, y se están reduciendo ingresos de altos honorarios

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que la eliminación de seguros con los que contaban trabajadores del gobierno federal como prestación se han ahorrado 5 mil millones de pesos en la actual administración.

“A partir de la eliminación de seguros de todo tipo, no nada más solo el seguro de gastos médicos mayores sino diferentes productos financieros que eran comprados de forma masiva por el gobierno anterior, se hizo una reducción de 5 mil millones de pesos. Hay un ahorro del 25 a 30% en seguros financieros y en esa relación hay un ahorro en servicios personales”, dijo la funcionaria.

En conferencia de prensa, durante la presentación del convenio de colaboración de dicha dependencia con la Unidad de inteligencia Financiera, Sandoval explicó que los ahorros que se han tenido en el gobierno federal no se han dado a partir de la eliminación de plazas.

“La directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador es no pisotear derechos, no afectar a los servidores públicos que tienen su carrera hecha en la entrega al Estado. No se están tocando las plazas ni de base ni las que constituyen la estructura básica de la administración pública”, dijo.

En ese sentido, dijo que se está recortando seguros y otras prestaciones muy costosas, y se están reduciendo ingresos de altos honorarios.

“El propio presidente con su ejemplo ha cortado 40% de su ingreso y así mismo los secretarios y los que estamos en su gabinete hemos tenido recortes entre 40 y 45% de los ingresos previos y quiero dejar claro que los sectores con ingresos modestos han tenido incrementos modestos de uno a 5%. No estamos dejando en la calle a nadie”, dijo.

Sobre el convenio de colaboración firmado con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información sobre actos de corrupción y lavado de dinero, la funcionaria detalló que se busca tener mejores investigaciones desde el interior de la administración pública federal y que no sean organismos o investigaciones extranjeras quienes den a conocer este tipo de ilícitos.

“Ya no puede seguir la exigencia afuera. No puede ser que afuera, en los congresos internacionales, en otros países se esté investigando y tomando una acción verdadera del oprobio del lavado de dinero con toda su criminalidad y en México no actuemos.