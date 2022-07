Trendy.- Este primero de julio, la guapa modelo, Emily Ratajkowski se convirtió en tema de conversación en Instagram después de compartir una fotografía en la que puso a prueba la censura de la plataforma digital ya que posó sin ningún tipo de prenda, algo que no pasó desapercibido para nadie.

Como sabes, la talentosa empresaria de 31 se ha convertido en una de las más famosas en las distintas redes sociales gracias al incuestionable talento que ha demostrado en la actuación y el modelaje, demostrando que lo suyo es estar frente a las cámaras.

Tanta es la fama y popularidad que ha conseguido que actualmente Emily Ratajkowski puede presumir que es de las más seguidas en las distintas plataformas digitales. Tan solo en Instagram suma más de 29 millones de fans.

Fue precisamente en esta red social en donde la protagonista de películas como “Gone Girl”, “We Are Your Friends” y “Lying and Stealing” demostró que tiene uno de los mejores cuerpazos en la industria del modelaje al posar bastante cómoda en compañía de su mascota.

En la imagen, la cual estuvo cerca de romper las reglas en Instagram, vemos a Emily Ratajkowski recostada en una alfombra junto a su perro; sin embargo, lo que más llamó la atención es que no trae ninguna prenda, algo que es fuertemente sancionado por la red social.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral a los pocos minutos pues actualmente suma más de 686 mil “me gusta” y van en aumento. Sus fieles seguidores no tuvieron mayor remedio que rendirse ante su belleza y hermosa silueta.

Fuente: El Heraldo