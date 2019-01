Emmanuel y Mijares anuncian entre baladas que Campbell jugará en el León

Australia.- La japonesa se ha convertido en la campeona del torneo al ganar por 7-6, 5-7 y 6-4 a Petra Kvitova.

Este es su segundo Grand Slam consecutivo tras el Abierto de Estados Unidos y es la primera asiática en ganar en Melbourne. La tenista corona, además, lo más alto del ranking WTA.

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019