Empleado destruye recepción de un Hotel porque no le pagaron| VIDEO

México.-En Reino Unido, la policía está solicitando información tras darse a conocer las imágenes de una excavadora, que destruyó el frente de un edificio con el logotipo de Travelodge, se volvieron virales el lunes.

El siguiente video, que fue compartido por Joe Fearon en Twitter, muestra a un hombre en una excavadora naranja subiendo los escalones hacia el área de recepción de un nuevo hotel Travelodge en Liverpool.

“Eso es lo que sucede cuando la gente no paga su salario, compañero”, se puede escuchar a un hombre diciendo cuando el excavador se abre camino hacia el edificio.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL

— Joe fearon (@joefblue) January 21, 2019