México. Primera de 3 partes.- De manera conjunta, la Fiscalía de Guerrero y un magistrado, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, han intentado, a toda costa, afectar la libertad del escritor y periodista tabasqueño, Jeremías Marquines.

En contra del más elemental respeto por la ley, las autoridades de Justicia de ese estado han inventado, por presión y corrupción, una acusación inverosímil, con datos inexistentes y otros absurdos, hecha para dañar al periodista desde 2017.

Este reportaje exhibe pruebas extraídas de la carpeta judicial, en poder de este medio, tras dos años de investigación, asimismo, incluye el análisis de peritos médicos y otros datos de prueba obtenidos en la investigación. Con éstas se demuestra la manera en que la fiscalía construyó una acusación con solo dos supuestos datos de prueba, ambos en extremo cuestionables: una declaración que no prueba lo que afirma y un pericial que, además de contradictorio, desmiente completamente la declaración de quien acusa.

Durante los últimos cinco años, la acusación ha sido usada por la autoridad y la acusante para causar el mayor daño social a la vida y trayectoria del escritor falsamente acusado, lo que derivó en graves afectaciones a sus derechos humanos, pues fue estigmatizado y condenado anticipadamente en medios de comunicación y redes sociales.

Sin mostrar pruebas, más que una declaración que solo han leído sin responder preguntas de reporteros, se han dado dos conferencias de prensa específicamente para instalar mediáticamente la creencia en un señalamiento sin pruebas que, como se demuestra aquí con un análisis documental, es fácticamente insostenible.

¿Quién es el acusado?

Marquines es un escritor y periodista tabasqueño, fue subdirector del periódico fundado por Andrés Manuel López Obrador “La Verdad del Sureste” en los inicios de su lucha por la democracia en Tabasco a principios de los años 90.

Es, además, uno de los poetas más relevantes de la literatura mexicana actual, reconocido a nivel internacional.

Tras la acusación hecha sin fundamento, fue sancionado y denigrado por la Secretaría de Cultura federal que, fuera de sus facultades, se erigió en juzgado por presión de las redes sociales, y le retiró la beca del Sistema Nacional de Creadores, violentando la presunción de inocencia y afectando la trayectoria del autor.

Cabe mencionar que, la convocatoria de la Secultura no especificaba que los participantes no deberían tener un caso abierto.

La dependencia cometió una ilegalidad y violentó los derechos humanos del autor. Hasta la fecha no ha dicho qué hizo o hará con el dinero de la beca que le retiró por prejuicios y quebrantando la ley, el caso aún es más grave por ser una institución del Estado quien dañó al escritor.

La venganza como causa y motivación de la denuncia

La historia comienza cuando el 11 de enero de 2017, una mujer de 68 años se presentó ante el ministerio público en Acapulco para poner una denuncia por supuesto abuso sexual; afirmaba que se había visto un moretón en una pierna y con esa impresión construyó el relato de que había sido ultrajada.

Motivada por sospechas, la mujer acusó al escritor y periodista que, a la hora de los supuestos hechos, se encontraba en la redacción del periódico donde laboraba, ubicadas en el Hotel Oviedo, en el centro de Acapulco, un dato validado por varios testimonios y videos.

Entonces, la fiscalía de Guerrero, del exgobernador Héctor Astudillo, a cargo de Xavier Olea, el mismo fiscal del caso Félix Salgado, permitió que procediera la denuncia sustentada solo con dos datos: una declaración inverosímil, y un informe pericial contradictorio. Ambos alterados por la fiscalía.

De acuerdo a defensores, existen motivos suficientes para afirmar que, para poner su denuncia, la señora fue inducida por su hijo (con el que vive) de nombre Jorge Luis Montes de Oca Morales, un hombre de 35 años, con antecedentes delictivos, presunto responsable del homicidio de una mujer a la que despedazó con su auto (un Cabrio WV negro que conducía ebrio).

A Leobarda Fonseca, mujer de 58 años, la dejó morir en el lugar sin ayudarla. Luego escapó y se ocultó en casa de su madre, quien lo encubrió. Sobre este hecho la madre expresó abiertamente, según testigos, que “la pinche vieja se le atravesó”. A Leobarda ningún activismo la defendió, nadie exigió que se esclareciera su crimen que fue un hecho real y comprobado.

El asesinato ocurrió en Jantetelco Morelos, a las 14 horas, de noviembre del 2011. Para que la Causa penal: JA01/452/2011 se estancara, pagaron 50 mil pesos al MP. Jorge Luis, quien sigue prófugo de la justicia, ocultaba sus antecedentes y laboraba en el periódico fundado por el escritor y periodista.

En diciembre de 2016, fue sorprendido extorsionando a diversos personajes públicos a nombre del medio, razón que le valió el despido y la advertencia de hacer públicos sus antecedentes.

Antes de abandonar las instalaciones, amenazó al escritor con vengarse.

Luego, en mayo de 2018, fue detenido en la Costera de Acapulco por el Ejército cuando transportaba casi un kilo de droga en su auto, mariguana, piedra y cocaína propiedad del CIDA.

Los militares lo entregaron a la fiscalía de Guerrero, sin embargo, inmediatamente fue liberado por intervención del vocero de la fiscalía, que se presume es pariente suyo, de nombre Randy Suástegui. La droga que traía en una mochila, ‘era una entrega’, dijeron los militares. La sustancia confiscada se la repartieron los ministeriales.

Montes de Oca Morales es pues el encargado de las conferencias de prensas y difusión en medios de manera constante contra el escritor acusado.

La acusación falseada

La primera declaración que hizo la presunta ofendida, fue el día 11 de enero de 2017, seis días después de los presuntos hechos, sin fundamentar objetivamente la razón por la cual no presentó denuncia de inmediato cuando los “signos” del crimen, se supone, están frescos.

Tampoco mostró otro tipo de evidencias comunes en casos de violencia de género como fotografías de hematomas corroborables en cuanto a fecha.

Llegó acompañada de su hijo feminicida a presentar un dicho, y presionó para que la autoridad le agregara las pruebas que no presentó.

A estos datos, se añade que la señora padece diabetes tipo II e hipoglucemia, enfermedad que puede ocasionar confusión, alucinaciones y pérdida del sentido. Con este estado afirmó que se había visto un moretón dos días antes de poner su denuncia.

Cita textual: “el sábado empecé atar cabos… me vi un moretón en mi pierna izquierda y ya me entró la duda y dije este me violó”.

Sin embargo, cuando fue revisada por el médico legista de la fiscalía, el supuesto ‘moretón’ que detonó su “duda”, de acuerdo con su declaración, había desaparecido.

“No presenta huellas de violencia física y/o huellas de lesiones en su superficie corporal, recientes visibles”, afirma el legista. El comentario “atar cabos”, sugiere que la acusación es inconsistente, basada solo en suposiciones.

La denunciante también refirió que se había sentido mareada, y “atando cabos”, sospechó que era por algo que bebió en una reunión con el acusado a las 10 de la mañana, cambiando su declaración después a las 10:30.

Luego, a la psicóloga de la fiscalía le dijo que a las 11:00 y por último, dejó de mencionar la hora, incapaz de afirmar con precisión el horario en que ocurrieron los supuestos hechos.

Por lo contrario, como se señaló, pruebas físicas y testimonios apuntan que el calumniado se ubicaba en el edificio donde estaban sus oficinas.

Como dato importante, es de resaltar que en esta primera entrevista, la acusante nunca menciona nada sobre su ropa, no refiere ningún acto sexual, ni siquiera en el supuesto testimonio del hijo hay algún indicio de que la haya visto desarreglada o con alguna huella de violencia cuando la encontró.

A la psicóloga le dice que “no hubo violencia” pero en las otras declaraciones cambia y afirma que fue golpeada y hasta drogada, sin que exista un examen toxicológico que lo pruebe.

¿De por qué la acusación está basada en conjeturas?

Se corrobora con sus dichos recogidos en la carpeta judicial C- 21/2017, donde dice (cinco días después del supuesto hecho) haber platicado con un médico particular al que le contó sus sospechas; con esta inducción, el supuesto médico le sugiere un posible caso de abuso sexual.

A partir de ahí, la mujer comienza afirmar que fue ultrajada por ‘los dos lados’.

Cita textual:

“El día de ayer 10 de enero acudí con un ginecólogo para que me revisara y fue que el médico me dijo que probablemente hubiera sido abusada sexualmente ya que presentaba lesiones en mi vagina y ano”.

Pero otra vez, el informe legista la desmiente: “Actualmente no presenta huellas de cópula vaginal reciente”.

“Se observa el ano cerrado y reducido a un punto, conserva los tonos de los esfínteres, los pliegues radiados están presentes”. Todo está intacto. Proctológicamente No hay indicios de penetración.

Más allá de cualquier sospecha o de cualquier dicho, la única “prueba real” que existe en este caso es el informe pericial, no hay nada más, y ese ‘informe’, lo único que demuestra es lo falso de esta acusación.

Para acusar, el MP editó el pericial, pues usó una parte y ocultó otra. El problema para quien acusa y la autoridad, es que el mismo pericial lo desmiente todo. Niega violencia y niega penetración. Pues afirma que el ano está cerrado, los esfínteres intactos, y los pliegues presentes.

La pregunta lógica es: ¿si no había pruebas, por qué acusaron?

Versiones de la defensa indican que es imposible que el MP no se haya percatado de la falta de pruebas, pero ven lógico que por temor al activismo, decidieran seguir con la acusación y para suplir la falta de pruebas físicas reales, le apostaron a manipular la declaración, agravaron el dicho, sabiendo que en delitos de este tipo el dicho es preponderante y moralmente escandaloso. Sin embargo, el problema –refieren- es que la ley también afirma que un dicho para ser elevado a prueba debe ser verosímil, debe estar sustentado con datos físicos y que “no existan otros datos o indicios que le resten credibilidad”. El pericial, como se acaba de explicar, le resta total credibilidad a los dichos, sospechas y dudas.

La Fiscalía alentó y pretendió justificar la falsedad de declaraciones de la acusante torciendo brutalmente la ley. No le advirtió, deslealmente, que es un delito que sanciona el artículo 317 del Código penal de Guerrero, y que empeora cuando se miente por un delito grave.

Continuaremos con más declaraciones y las falsedades creadas para este caso, mañana, en la siguiente entrega…