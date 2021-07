Guerrero.- El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, alertó de “acuerdos” entre políticos y presuntos líderes criminales de Guerrero y que Chilpancingo, municipio ganado por Morena, prácticamente fue vendido al crimen.

“Lo voy a decir públicamente, que el día de hoy un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente municipal electo, ya van a hacer la tranza, y me duele que en Chilpancingo también se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro la inseguridad aquí en Chilpancingo, es lo que les puedo decir”, denunció.

“Ya no queremos más muertes, no queremos más secuestros, no queremos más lágrimas, me da mucha tristeza creo que vienen tiempos que vamos a ser gobernados no por los políticos, vamos a ser gobernados por los narcos porque ya ha habido muchos acuerdos y por eso le pido al gobierno federal, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la policía del Estado que protejan nuestras ciudades, a nuestros ciudadanos no es posible vivir así”, alertó el obispo.