México.- El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, confirmó que ya se han detectado contagios de COVID-19 de la variante Delta, aunque no detalló el número de casos.

La cepa Delta se ha considerado como altamente contagiosa y que afecta, en su mayoría, a jóvenes.

“Esta ya la identificamos, afortunadamente está bajo un control epidemiológico o un cerco estricto y creo que no va a pasar de ahí”, señaló.

Aseguró que la variante Delta es más peligrosa para los jóvenes e hizo un llamado para que este sector de la población evite la propagación de los contagios.

“Le decimos a los jóvenes que no hagan olas, no las provoquen, que no provoquen la tercera ola porque este virus es más letal, más virulento y tiene, de alguna manera, preferencia por la gente joven”, explicó.