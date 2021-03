México. Opinión.- Me parece un falso debate los dos argumentos principales que giran en torno a las denuncias por violación contra el casi definitivo candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

El primer argumento es en el sentido de que se trata de “temporada de zopilote y campaña mediática” y el segundo de que el tema es un asunto que deben resolver solamente los guerrerenses. Los dos argumentos, por cierto, fueron impuestos desde Palacio Nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Me parece un falso debate porque el asunto de fondo es por qué para algunos hombres acusados también de violación y acoso sexual, lo perdieron todo, incluso la vida y otros no, al contrario, son defendidos desde el gobierno.

En el caso particular de quienes lo han perdido todo o casi todo, está el caso del músico Armando Vega-Gil, integrante del grupo Botellita de Jerez, quien se suicidó el 02 de abril de 2019, al ser acusado de acoso sexual; del tenor español Plácido Domingo, que también fue acusado de acosador, a quien le cancelaron conciertos y reconocimientos en varios países del mundo; de escritores a quienes le retiraron becas y a otros los nombramientos de la UNESCO, como Andrés Roemer, y profesores universitarios han sido separados de sus clases por el mismo motivo de acosadores sexuales. Mientras que a Félix Salgado lo están haciendo ver -desde el poder- como una pobre víctima.

Los que han perdido todo o casi todo, tienen una gran coincidencia, no pertenecen al ámbito de la política, pertenecen a la cultura, al arte y a la academia, por lo que el asunto de fondo es que los actores políticos no pueden ser sometidos con los mismos criterios que son sometidos los actores que no pertenecen a la política, o sea al gobierno, o sea al poder de quienes nos gobiernan, de quienes toman las decisiones por nosotros.