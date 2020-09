Por Redacción .

China.- Un panel internacional de expertos científicos, determinó que es prematuro intentar crear bebés diseñados genéticamente, ya que no se garantiza que no pueda haber efectos nocivos.

Hace dos años, un científico chino asombró al mundo al crear el primer bebé diseñado genéticamente en base a un método llamado CRISPR, que permite modificar ADN humano para futuras generaciones. El científico, He Jianqui, hizo el experimento con tres embriones humanos a fin de inocularlos al virus del sida y describió el proceso en entrevistas exclusivas con The Associated Press.