Escénica de Acapulco estrena ampliación a cuatro carriles

Ciudad de México.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores participó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) donde se planteó la necesidad de que las y los diputados federales reconsideren de acuerdo a sus facultades la distribución del Presupuesto de Egresos 2019 en los rubros de seguridad, agua, caminos, campo, turismo y cultura, con especial énfasis en el estado de Guerrero.

El Ejecutivo guerrerense se pronunció a favor de que se haga una modificación al proyecto de presupuesto, en el cual se notan disminuciones a rubros importantes para las entidades.

Entre ellas el campo, la seguridad, agua potable y alcantarillado, el tema de cultura y el tema también de caminos, turismo, programas sociales y de inversión.

En su participación durante esta reunión de la Conago, el gobernador enfatizó que si el problema número uno del país es el tema de la seguridad, el presupuesto en este rubro no se puede disminuir.

Detalló que el tema de seguridad trae disminuciones, en algunos de los dos fondos, que tiene consecuencias en los municipios, por ello, consideró: “Creo que vale la pena no solamente dejarlo como en el 2018 que está terminando, si no mejorarlo, si el tema y el problema número uno del país es la seguridad, entonces hay que invertir más en seguridad y no solamente en cuestiones de programas, mejorar policías, tener más patrullas”.

Al referirse a cada uno de los rubros que resultaron afectados,

Astudillo Flores remarcó que el tema del agua tiene una diminución de más del 61%, el del campo más del 55%, el tema de Comunicaciones y Transportes tiene una disminución del 32.6%, desprotegiendo rubros de atención a caminos rurales y el de cultura, con una disminución de menos 77%.

Pero también la actividad turística se vio mermada en el presupuesto, por lo que dijo que es necesario reconsiderar recursos para este tema que es de suma importancia para Guerrero.

Astudillo Flores, expresó que la actividad turística tienen contempladas presupuesto de 6 mil millones de pesos, aparentemente es una cantidad muy importante, pero de esos 6 mil millones de pesos, 5 mil 820 tiene una consideración para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga.

Al abundar sobre este punto, el mandatario guerrerense indicó: “Debo entender entonces que en esta inversión de 6 mil millones de pesos está considerado el Tren Maya, muy respetable, pero también hay otras actividades turísticas en el país”.

Y puntualizó: “Guerrero tiene una importante actividad turística como lo tienen otros estados, y a simple revista los puedo mencionar, Sinaloa, Yucatán, Puebla, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, yo creo que todos tenemos un poco de turismo”.

El gobernador de Guerrero, manifestó: “Yo creo que son temas muy importantes que valdría la pena que en el momento que nos vamos a encontrar con los diputados, los diputados puedan ser receptivos y que puedan hacer uso de sus facultades”